Axelsen på slingrekurs

Trods en smule slinger i valsen mod Frankrig kom Danmark lørdag aften planmæssigt fra start ved Thomas Cup på hjemmebane i Aarhus.

En ung franskmand gjorde livet svært for Viktor Axelsen, men den danske badmintonstjerne var overlegen på fysikken og vandt premieredysten.

Anders Antonsen var i voldsomt spillehumør og fulgte med en magtdemonstration op på Viktor Axelsens sejr, inden Mads Pieler Kolding og Frederik Søgaard måtte ud i tre sæt for at vinde aftenens første double.

Ved Thomas Cup, som er VM for herrelandshold, spilles der fem kampe, og sejren var altså allerede i hus, inden den sidste double og den sidste single var spillet.

Viktor Axelsen åbnede aftenen i Aarhus med et opgør mod bare 19-årige Christo Popov, som overraskende formåede at ryste den danske stjerne.

I første sæt blev han ellers kørt rundt i nogle lange dueller, som drænede ham for energi, og Axelsen vandt 21-13. Men i andet sæt slog han tilbage.

Viktor Axelsen så egentlig ud til at være på vej mod en forholdsvis sikker sejr, men lignede pludselig en mand, der var lullet i søvn. Med direkte og aggressivt spil kom den livlige franskmand tilbage og vandt andet sæt 22-20.

Tredje sæt blev en speciel omgang. Begge spillere så ud til at have ondt i stængerne, og til sidst havde Popov svært ved overhovedet at gå. Opgørets sidste bold var en serv, som Popov end ikke forsøgte at returnere, og så vandt Axelsen sættet 21-8.

Det gik anderledes strygende for Anders Antonsen, der få hundrede meter fra sit barndomshjem bankede Arnaud Merkle med 21-11, 21-7.

Antonsen var i stort spillehumør, og med blandt andet utallige krydssmash gav han de fremmødte tilskuere på hjemmebanen en opvisning.

LÆS OGSÅ: Efter dansk exit: - Stor ære til alle spillerne

Derefter gik Mads Pieler Kolding og Frederik Søgaard på banen, og de fik problemer i første sæt, hvor især førstnævnte havde det svært mod Fabian Delrue og William Villeger.

I andet og tredje sæt var Kolding tilbage på vanligt niveau, og det danske par endte med at vinde 19-21, 21-14, 21-15.

Danmark holder fri søndag, inden det mandag gælder anden gruppekamp Tyskland. Senere skal Danmark møde Sydkorea.