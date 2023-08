Axelsen-rival med trist afbud til VM

Når der i næste uge spilles VM i badminton i Danmark, bliver det uden af en af de største profiler i herresingle.

Verdensranglistens nummer to, indoneseren Anthony Ginting, kommer nemlig ikke til at spille på halgulvet i Royal Arena.

Ginting har meldt afbud, fordi han sørger over sin moders død. Hun gik i bort i sidste uge.

Det skriver Det Indonesiske Badmintonforbund på det sociale medie X.

- Ginting kommer ikke til at deltage ved verdensmesterskaberne, fordi han stadig er i en tilstand af sorg efter sin elskede mors bortgang, lyder det.

Den 26-årige indoneser var på forhånd spået til at være en af de få spillere, der kan udfordre Viktor Axelsen i kampen om VM-guld. Sidste år vandt Axelsen VM-kvartfinalen over Ginting og blev senere verdensmester.

Indoneseren blev nummer tre ved OL i Tokyo for to år siden, og i løbet af sin karriere har han blandt andet vundet seks titler på World Touren - to af dem efter finalesejre over Anders Antonsen.