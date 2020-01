Axelsen slider sig i semifinalen

Den tidligere verdensmester Viktor Axelsen måtte tage alle tre sæt i brug for at spille sig videre til semifinalen ved badmintonturneringen Indonesia Masters, som rangerer på niveau 4 på World Touren.

Den kinesiske kvalifikationsspiller Zhao Jun Peng ydede god modstand i første sæt, men var chanceløs i de to sidste, og det endte med dansk sejr på 20-22, 21-13, 21-7.

Femteseedede Axelsen kom skidt ud af starthullerne i kampen og var bagud i det meste af første sæt.

Han kom dog tilbage og fik en sætbold ved 20-19, men tre tabte bolde i træk og sendte sættet på kinesiske hænder.

I begge de efterfølgende sæt trak danskeren tidligt fra og efterlod ingen tvivl om, at pladsen i semifinalen var hans.

Viktor Axelsen var i sidste uge i finalen ved Malaysia Masters, hvor han tabte til den dobbelte verdensmester Kento Momota.

Viktor Axelsen skal i semifinalen op imod Anthony Ginting. Foto: Mohd Rasfan / Ritzau Scanpix.

I semifinalen møder Axelsen hjemmebanefavoritten Anthony Ginting, der er seedet som nummer syv.

Senere fredag spillede fjerdeseedede Anders Antonsen også for en plads i semifinalen i sin kamp mod en anden hjemmebanefavorit i skikkelse af Jonatan Christie.

Og den kamp vandt fjerdeseedede Antonsen med cifrene 21-14, 10-21, 21-12 over den sjetteseedede indoneser.

Efter at de to spillere havde domineret et sæt hver, var Antonsen urørlig i det tredje og afgørende sæt, hvor danskeren spillede varieret og klogt i sin offensiv.

Det ellers larmende indonesiske hjemmepublikum i Jakarta blev mindre højrøstet i tredje sæt. På et tidspunkt var der bomstille i hallen, og det var danskerens fortjeneste.

Hvis både Axelsen og Antonsen vinder deres semifinaler, så bliver finalen et rent dansk anliggende.

