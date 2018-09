Axelsen spiller sig videre på under en halv time i Sydkorea

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen er klar til anden runde ved Korea Open efter en sikker sejr natten til onsdag dansk tid over Hsu Jen-hao fra Kinesisk Taipei, der er Taiwans navn i sportskonkurrencer.

Axelsen vandt i to sæt med cifrene 21-9, 21-12, og den tidligere verdensmester var i fuld kontrol under hele opgøret.

Danskeren bragte sig foran med 4-0, før hans modstander for første gang kom på tavlen. 24-årige Axelsen fortsatte dog ufortrødent og bragte sig også foran med 9-1.

Første sæt blev vundet komfortabelt efter blot 11 minutters spil.

Samme billede tegnede sig hurtigt i andet sæt, hvor Axelsen undervejs var foran med 9-1 og 12-3. Danskerens 26-årige modstander havde ikke noget modsvar, og kampen blev lukket og slukket ganske overbevisende.

I alt tog det Axelsen 27 minutter at spille sig videre til anden runde.

Axelsen står fortsat som verdens nummer et på den nuværende verdensrangliste. Men når listen bliver opdateret torsdag glider danskeren ned på tredjepladsen bag japanske Kento Momota og Shi Yuqi fra Kina.

I anden runde i Sydkorea så Axelsen indledningsvist ud til at skulle op imod Hans-Kristian Vittinghus i et rent dansk opgør.

Vittinghus skuffede dog, da han også var i aktion natten til onsdag.

Den 32-årige dansker blev besejret i tre sæt af 22-årige Zhao Junpeng fra Kina, der er nummer 63 på verdensranglisten.

Den danske herredouble med David Daugaard og Frederik Søgaard spillede sig natten til onsdag videre til anden runde i Sydkorea med en sejr i to sæt over et indonesisk par.

Korea Open er som Super 500-turnering rangeret på fjerdehøjeste niveau.