Axelsen taber sensationelt i VM's første runde

Verdens bedste badmintonspiller, Viktor Axelsen, er sensationelt ude af VM i spanske Huelva allerede efter første runde.

Danskeren, der ellers har vist storform i en lang periode, tabte i tre sæt med cifrene 21-14, 9-21, 6-21 til Loh Kean Yew fra Singapore.

Axelsen vandt første sæt sikkert, men Loh Kean Yew kom tilbage og vandt de to sidste sæt stort.

Axelsen var regnet som den store favorit til at blive verdensmester, efter at han de seneste måneder først vandt OL og siden World Tour Finals. Blot for at nævne de største triumfer.

De mange sejre sendte ham op som verdensranglistens nummer et, og han blev tidligere på måneden kåret som verdens bedste mandlige spiller for 2020 og 2021.

Men ved VM var der ikke mere tilbage i tanken. Axelsen kom ellers stærkt fra start og bragte sig foran med 5-0, men Loh Kean Yew, der rangerer som nummer 20 på verdensranglisten, kæmpede sig ind i kampen.

Midtvejs var det næsten lige, da Axelsen blot førte med 11-10, men så skruede danskeren lige tempoet i vejret og øgede til 15-10.

Denne gang kunne Loh Kean Yew ikke svare tilbage, og Axelsen sikrede sig sættet, da modstanderen smashede ud af banen på første sætbold.

Men kampen skiftede karakter efter sidebyttet. Loh Kean Yew spillede god badminton, mens Axelsens fejl blev flere og flere.

Loh Kean Yew gik fra 4-3 til 11-5 inden den korte pause midtvejs, som dog ikke ændrede rytmen. Til sidst var det som om, at Axelsen opgav at komme tilbage, og han endte med at tabe sættet med hele 9-21.

Axelsen virkede træt og i fysisk underskud i forhold til sin modstander, der også bragte sig foran med 8-3 i det afgørende sæt.

Den danske stjerne lavede fejl, som man sjældent ser ham lave, og det så mere og mere dystert ud på pointtavlen.

Axelsen kunne slet ikke sætte point sammen, og hans modstander blev kun bedre med sin voksende selvtillid.

Danskeren var resignerende og endte med at tabe med nærmest ydmygende cifre i tredje sæt.

Axelsen vandt VM i 2017, mens japaneren Kento Momota vandt titlerne i 2018 og 2019, som er de seneste verdensmesterskaber.

Hans-Kristian Vittinghus og Rasmus Gemke er derimod videre i herresingle. Vittinghus slog Nguyen Tien Minh fra Vietnam med cifrene 21-16, 21-23, 21-10, mens Gemke sejrede med 21-13, 21-7 over franske Brice Leverdez.

Senere mandag skal også Anders Antonsen i aktion mod russeren Vladimir Malkov.

Axelsen undrer sig: - Det er håbløst