Axelsen tog bøden: - Latterligt

En af de sidste store sportsbegivenheder, der blev afviklet, før nærmest al sport blev lukket ned, var All England-finalen, hvor Viktor Axelsen vandt en af karrierens største sejre.

Finalen har dog fået et efterspil, hvor den danske badmintonstjerne nu skal af med svimlende 250 dollars - svarende til omkring 1700 kroner.

Det skyldes, at han så stort på regelsættet om, at han ikke måtte bære hvid spilledragt, når nu modstanderen Chou Tien-Chen som førstevælger havde sat sig på den klassiske fare.

- I den her situation synes jeg, at reglen er lidt latterlig. Det så godt ud, og til for eksempel Wimbledon (tennisturnering, red.) spiller alle i hvidt, siger Viktor Axelsen til TV2.

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Reglen skal hjælpe seerne med at se forskel på spillerne, men det mente Axelsen nu godt, folk kunne alligevel.

Han havde spillet i den hvide dragt hele ugen og ønskede at fortsætte.

Axelsen har sponsoren Yonex i ryggen, så måske de betaler hans bøde.

Det ville dog være en dråbe i vandet for den dygtige badmintonspiller, for han vandt 77.000 dollars på at sejre i All England-finalen. Det svarer til 520.000 danske kroner.

