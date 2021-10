Axelsen trækker sig - ville ikke spille

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen nåede ikke at få sved på panden, inden han onsdag var ude af French Open.

Axelsen opgav af spille videre efter bare ét spillet point i sin kamp i første runde mod Heo Kwang-hee fra Sydkorea.

Danskeren har haft et tæt program på det seneste, efter at han i sidste uge gik hele vejen og triumferede i Denmark Open.

På sine sociale medier fortæller Axelsen, at han døjede med nogle mindre skader efter turneringen i Odense.

- Efter at have snakket med mit hold besluttede jeg mig for at give det et skud i den sidste opvarmning i aften. Desværre mærkede jeg hurtigt, at jeg ikke er klar til at konkurrere i denne uge, forklarer Axelsen.

Han vil nu fokusere på at blive helt klar til de kommende opgaver i Bali og Indonesien.

Allerede efter sejren i Denmark Open søndag såede han tvivl om sin deltagelse i Frankrig, da han besøgte TV2 Sports studie.

- Jeg vil sige, lige nu... French Open på onsdag... Jeg skal i hvert fald lige hjem og slå benene op og måske have to tallerkner mad i aften (søndag red.), og så ser vi lige, hvordan jeg har det over de næste par dage, sagde Axelsen.