Axelsens overmand slukker Antonsens VM-drøm i semifinale

Loh Kean Yew fra Singapore har været Danmarks onde ånd ved VM i badminton i herresinglekategorien.

I første runde leverede han turneringens største overraskelse, da han sendte Viktor Axelsen ud, og lørdag slukkede han Anders Antonsens drøm om at spille sig i endnu en VM-finale.

I semifinalen tabte Antonsen i to sæt til Loh, der startede VM som useedet, med cifrene 21-23, 14-21.

Dermed må Anders Antonsen rejse hjem med bronze. Ved sidste VM blev det til sølv for aarhusianeren efter at have tabt i finalen.

Med Antonsens nederlag er alle danskere færdig ved VM. Badminton Danmark tog afsted til spanske Huelva med en målsætning om at få en enkelt medalje med hjem.

Den er blevet indfriet med Antonsens bronze samt Kim Astrups og Anders Skaarup Rasmussens bronze i herredouble. De tabte tidligere lørdag aften deres semifinale mod et par fra Kina.

Første sæt i kampen mellem Anders Antonsen og Loh Kean Yew startede tæt. Ingen af de to spillere var foran med mere end to point, indtil Loh gjorde det til 11-8. Antonsen fik efterfølgende udlignet til 11-11, men derfra trak Loh lidt fra igen.

11-11 blev til 14-11, og så havde Loh overtaget. Antonsen gjorde, hvad han kunne, men danskerens modstander var overalt på banen.

Med et smash, der kyssede sidelinjen, sikrede Loh sig fem sætbolde, men Antonsen holdt hovedet koldt og fik med ryggen mod muren udlignet til 20-20.

Men Loh var skarpest, da det gjaldt, og kunne efter flot netspil sætte første sæt på kontoen.

Andet sæt startede som første. De to spillere fulgtes ad, indtil Loh trak fra frem mod den indlagte pause, hvor han var foran 11-7.

Efter en peptalk fra Kenneth Jonassen under spilstoppet fik Antonsen reduceret til 10-12, men så skruede Loh bissen på igen. Den hurtige spiller fra Singapore forsvarede sig formidabelt og spillede med stort overskud.

Antonsen begyndte at løbe tør for idéer, og det så sort ud for danskeren, da Loh med fem point i træk kom foran 17-10.

Men så begyndte det at køre for Antonsen, som fik sat en stime af point sammen og reduceret til 14-17. Derfra gik den dog ikke længere.

Med et flot slag fik Loh spillet sig til seks matchbolde, hvoraf kun en enkelt blev taget i brug. Antonsen sendte bolden i nettet og Loh videre til finalen. Her skal han møde indiske Kidambi Srikanth.