Axelsens undrer sig: - Det er håbløst

Om igen.

Står det til flere af deltagerne i herresingle ved det forestående VM i badminton, bør arrangørerne trække lod på ny, selvom de 64 deltagere egentlig er på plads.

For Kento Momota kommer ikke. Verdens nummer to er rygskadet. Jonatan Christie og Anthony Sinisuka Ginting, samme listes nummer fem og otte er som veteranen Tommy Sugiarto væk, fordi hele Indonesiens hold har trukket sig af frygt for omikron-smitte.

Og de tre stjerner er placeret i samme turneringshalvdel.

Hans-Kristian Vittinghus skrev det så tydeligt, som det nu kan formuleres, i en Insta-story:

- Det er ikke, fordi jeg siger, at lodtrækningen er i ubalance…men det er den!

Hans-Kristian Vittinghus spiller sin ottende VM-turnering. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Direkte uprofessionelt

Fredag bakker Viktor Axelsen op om den holdning over for Ekstra Bladet.

- Det er håbløst, at der ikke er en ny lodtrækning. I herresingle er det pt meget ujævnt balanceret, og det er direkte uprofessionelt, at det ikke bliver lavet om, siger han.

I sin Insta-story skriver Vittinghus:

- Med tre af de fire højest seedede fra samme halvdel væk, og ingen afbud fra den anden halvdel, forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor der ikke er en ny lodtrækning?

- Det ville give en meget mere fair konkurrence, og det ville også give seerne et bedre produkt. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvorfor en ny lodtrækning vil være en dårlig idé?, spørger han og henviser til turneringsreglementets paragraf 15.3.3, der fastslår, at arrangørerne kan foretage en ny lodtrækning, hvis der eksempelvis er skabt en klar ubalance...

Viktor Axelsen fortæller til Ekstra Bladet, at han onsdag skrev til turneringens overdommer. Det er to dage siden.

- Hvad svarede de?

- Intet. Jeg har ikke hørt fra dem, siger han, inden han vælger at trække på skuldrene og rette fokus på det, han kan gøre noget ved:

- Jeg må fokusere på turneringen og på at få kroppen frisk, siger han.

Mange turneringer i rap er hårdt

Han er som mange af de andre stjerner i Huelva efter tre turneringer på Bali, og mens interviewet foregår, venter han på svaret fra endnu en coronatest.

- Jeg har det fint. Men det er klart, at med mange turneringer og meget rejseri begynder man at blive lidt brugt. Jeg klager overhovedet ikke, for jeg er glad for at kunne spille. Men det er lidt presset at have to World Tour-turneringer, en World Tour-sæsonfinale og et VM lige op ad hinanden, siger han med henvisning til, at der oftest er en lang turneringsfri periode før store turneringer som OL og VM.

- Så mange i rap er hårdt. Men det er mest rejsen over forskellige tidszoner på kort tid. Fra Europa til Asien og tilbage igen. Kroppen skal tilvænne sig, og det kan være hårdt.

Axelsen er seedet to men er de facto den største favorit til at vinde VM med Momota ude. Han er placeret i nedre turneringshalvdel – i øvrigt sammen med de tre øvrige danskere; Anders Antonsen, Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus.

I første omgang er det dog Loh Kean Yew fra Singapore, der venter i 1. runde.

Danskeropgør kan først blive aktuelt i kvartfinalen, hvor Axelsen kan møde Gemke, mens Vittinghus og Antonsen mødes i den anden fjerdedel.