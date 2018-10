Badminton-chok: Dansk komet sender Guld-Viktor ud i mørket

Badmintonstjernen Viktor Axelsen røg torsdag ud af Denmark Open i Odense efter et nervepirrende opgør mod Anders Antonsen.

Antonsen slog i tre sæt træningskammeraten Axelsen med cifrene 21-10, 12-21, 21-19 efter en intens kamp.

24-årige Axelsen - nummer tre i verden - var storfavorit inden kampen, men 21-årige Antonsen, der er placeret som nummer 17 på verdensranglisten, viste i første sæt ingen tegn på, at der skulle være niveauforskel mellem de to.

Axelsen kom foran, men Antonsen bragede efterfølgende boldene afsted mod den tidligere verdensmester, der pludselig var bagud 1-7.

Den unge badmintonkomet fortsatte den imponerende stil og vandt sættet overlegent 21-10 til stor forbavselse for publikum, der i kraft af Viktor Axelsens fynske oprindelse var på hans side.

I andet sæt overtog Axelsen styringen. Han hentede seks point i streg til stillingen 8-2 og kom endda foran med ti point ved stillingen 14-4. Han vandt andet sæt 21-12 og sendte kampen ud i et tredje og afgørende.

Her endte det med at blive nervepirrende tæt, og de to danskere tog point på skift.

Antonsen trak pludselig fra og kom foran 9-5. Han holdt sin føring, mens Axelsen forsøgte at hænge i foran hjemmepublikummet.

Den danske stjerne var tæt på at indhente Antonsen, men den unge aarhusianer holdt noget koldt og kunne på sin anden matchbold straffe en dårlig serv fra Axelsen og smashe sejren i hus til stor forløsning.

Fredag er der en semifinaleplads på spil for Antonsen, når der spilles kvartfinaler i hallen i Odense. Her skal den unge dansker møde kinesiske Huang Yuxiang.

Viktor Axelsen jagtede revanche ved den danske turnering, hvor han sidste år røg ud i kvartfinalen.

Se også: Mia Blichfeldt færdig ved Denmark Open

Se også: Dansk mixeddouble klar til kvartfinalen

Se også: Astrup og Skaarup sendt ud af Denmark Open af taiwanere