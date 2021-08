Badminton Danmark raser over Dubai: Vi bliver misbrugt

Badminton Danmark går til kamp mod Dubais regering. Det fortæller direktør Bo Jensen til Jyllands-Posten.

Årsagen er, at Dubais regering i en officiel pressemeddelelse i april oplyste omverdenen, at det danske badmintonlandshold havde forberedt sig til OL med en træningslejr i Dubai.

Det passer ikke, og derfor er Bo Jensen på barrikaderne.

- Vi kommer til at markere fra officielt hold, at vi ser med alvorlige øjne på, at Badminton Danmark bliver misbrugt pr-mæssigt af Dubai.

- Vi vil kontakte repræsentanter i Dubai og gøre opmærksom på, at det er faktuelt forkert, hvad der står, og vi vil bede dem korrigere det, siger han til Jyllands-Posten.

Føler sig udnyttet

Historien har nået overfladen, efter at OL-guldvinderen Viktor Axelsen har meddelt, at han flytter til Dubai og dermed forlader den danske landsholdstræning i Brøndby.

Bo Jensen afviser, at Badminton Danmark har noget som helst med Dubai at gøre. Landsholdsspilleren Hans-Kristian Vittinghus føler sig udnyttet.

- Det er unfair, at det samlede danske landshold skal stå som reklamesøjle for Dubai, for det passer jo slet ikke.

- Vi har aldrig været på træningslejr dernede eller overhovedet overvejet det. Forhåbentlig kan folk gennemskue, at det ikke passer, siger spilleren.

Intet tilbud om coaching

Mandag annoncerede Viktor Axelsen sin flytning til Dubai, og kort efter florerede en slags reklamevideo på de sociale medier, hvor Axelsen mænger sig med ledere fra det såkaldte Dubai Sports Council.

Den danske OL-guldvinder har siden stået model til kritik.

Derudover har Badminton Danmark besluttet, at landstræner Kenneth Jonassen ikke længere kan være til stede og coache Axelsen, når han spiller individuelle turneringer.

TV2 Sport erfarer torsdag, at Viktor Axelsen har forsøgt at få flere af de bedste danske spillere og Kenneth Jonassen med til Dubai. Det vil ingen dog bekræfte.

Som begrundelse for sin flytning har Viktor Axelsen udtalt, at han ved at træne i Dubai undgår gener fra astma og høfeber. Derudover bliver rejsetiden til de store turneringer i Asien kortere.