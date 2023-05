Badminton er tilbage i Kina uden coronarestriktioner

Kina har været lukket land for de fleste turister og sportsudøvere, siden coronapandemien brød ud.

Men nu er Kina igen åben for omverdenen, og der kan for første gang afholdes en stor international badmintonturnering, når Sudirman Cup søndag begynder.

Det er et stort skridt, mener den danske doublespiller Kim Astrup.

- Det er rigtig lang tid siden, vi har været her. Det er vel efterhånden tre et halvt år siden, og det er lang tid ikke at være i Kina i badmintontermer.

- Det er ret godt at være tilbage. Der har ikke været nogen restriktioner som sådan. Alt er egentlig, som vi kender det herude. De forstår stadig ikke så meget engelsk, men det er fint at være tilbage, siger han.

De første meldinger om covid-19 kom fra den kinesiske storby Wuhan, og der gik ikke længe, før strikse coronarestriktioner trådte i kraft i landet.

Mens det meste af verden åbnede op de følgende år, var det først mod slutningen af sidste år, at Kina lempede restriktionerne. Godt nok blev vinter-OL afholdt i Beijing i februar 2022, men her foregik det hele i en stram 'boble'.

Nu er det altså igen muligt at afholde diverse begivenheder i landet, og det har stor betydning for badminton, mener den danske cheflandstræner, Kenneth Jonassen.

- Det er en af de helt store nationer og en af dem, der er med til at drive badminton frem. De har nogle af verdens bedste spillere i alle fem kategorier. På den måde er det rigtig godt at være tilbage. Det har vi manglet i vores sport.

- Det er vigtigt, at vi spiller store turneringer og mesterskaber i Kina. Det har altid været en del af det at være badmintonspiller på højeste niveau, at man er i Kina et par gange om året og skal konkurrere herude, siger han.

Landets før så strikse coronaregler har danskerne ikke mærket meget til.

- Restriktionerne er helt væk. Vi skulle vise vores negative antigentest før afrejse og udfylde en helbredserklæring i en app. Det er det, siger landstræneren.

Sudirman Cup er også kendt som VM for blandede hold.

Danmark er i gruppe med værtsnationen Kina, Singapore og Egypten. De to bedste hold går videre til kvartfinalerne.

Danskerne tager hul på turneringen søndag klokken 11 dansk tid.