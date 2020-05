Badminton-VM i 2021 udskydes fra august til november

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) har haft næste års kalender fremme for at justere kampprogrammet.

Fredag meddeler BWF på sin hjemmeside, at næste års VM bliver rykket fra sin hidtil planlagte plads i august til slutningen af november.

Det sker for at give turneringen den opmærksomhed, den fortjener, i et tætpakket sportsprogram i 2021, lyder det.

Verdensmesterskaberne skal afholdes i spanske Huelva.

BWF og Spaniens badmintonforbund (Fesba) var allerede begyndt at drøfte en mulig flytning af VM for at give så gode vilkår som muligt for spillere, stab og fans.

Udskydelse af OL fra i år til næste år bekræftede, at det var den bedste løsning, skriver BWF.

- BWF og Fesba er sikre på, at det udskudte mesterskab bliver en succes, siger BWF-præsident Poul-Erik Høyer.

- Flytningen tillader, at både OL og VM bliver afholdt med lige forhold for alle.

VM vil blive spillet i Carolina Marín Stadium, en hal opkaldt efter den spanske badmintonstjerne af samme navn, som kommer fra Huelva.

