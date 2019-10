Badmintonchef: Herresingler giver grund til OL-optimisme

Det blev ikke til danske trofæer i Denmark Open i badminton, der sluttede søndag.

Men turneringen gav alligevel grund til optimisme frem mod det kommende OL, der afvikles i Tokyo til næste sommer.

Det siger sportschef i Badminton Danmark Jens Meibom, der så nogle gode takter blandt herresinglerne i Odense.

- Hvis de kan holde det niveau, så står vi rigtig fint mod OL i herresingle, siger han.

Både Anders Antonsen og Ramus Gemke nåede kvartfinalerne, hvor sidstnævnte endda pressede verdensetteren Kento Momota ud i tre sæt.

Og Viktor Axelsen viste for alvor, at han er tilbage i topform, efter den skade der har holdt ham ude det meste af sæsonen.

Den tidligere verdensmester spillede sig som den eneste dansker i semifinalen, hvor det blev til nederlag i tre tætte sæt til den kinesiske stjerne Chen Long.

Færre medaljechancer end tidligere

Lige nu ligger Antonsen og Axelsen højt nok på ranglisten til at kvalificere sig til OL.

- Anders er et godt sted, men det vidste vi godt. Hvis Anders og Viktor kan holde det niveau, så har vi to herresingler, som jeg mener, har niveauet til at spille med om OL-medaljer - det synes jeg, at deres spil har bevist.

- Og det er selvfølgelig bedre, frem for hvis vi kun havde én potentiel medaljekandidat, siger Meibom.

Han mener dog stadig, at dansk badminton generelt har færre medaljechancer end ved de forudgående OL.

FAKTA: Danmark har hentet otte OL-medaljer i badminton Danmark har i alt vundet otte OL-medaljer i badminton, siden sporten blev en fast del af OL-programmet i 1992. Her kan du se, hvilke danskere der har vundet. * OL 1992: Thomas Stuer-Lauridsen, bronze i herresingle. * OL 1996: Poul-Erik Høyer, guld i herresingle. * OL 2000: Camilla Martin, sølv i damesingle. * OL 2004: Jens Eriksen og Mette Schjoldager, bronze i mixeddouble. * OL 2008: Danmark henter ingen medaljer i badminton. * OL 2012: Mathias Boe og Carsten Mogensen, sølv i herredouble. Joachim Fischer og Christina Pedersen, bronze i mixeddouble. * OL 2016: Viktor Axelsen, bronze i herresingle. Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, sølv i damedouble.

Det skyldes især et større generationsskifte i doublekategorierne, som tidligere har hentet flere OL-medaljer hjem til Danmark.

- Vi har færre skud i bøssen til OL i 2020, end vi havde i 2016 og i 2012, men det har vi vidst i en periode, og jeg mener stadig, at vi er konkurrencedygtige til at tage medaljer til OL i 2020, siger han.

'Det kræver virkelig noget af os'

Han håber, at Danmark kvalificerer sig i samtlige fem kategorier, selv om det ser svært ud i både damedouble og mixeddouble, hvor de danske par ligger et stykke nede på verdensranglisten i øjeblikket.

Nogle af dem, der kæmper for OL-kvalifikationen, er damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen.

De ligger som den bedst placeret danske damedouble som nummer 27 på verdensranglisten, og den placering skal gerne veksles til en plads blandt de 16 bedste i løbet af det næste halve år, hvis OL-billetten skal i hus.

- Det kan godt lade sig gøre, men det kræver virkelig noget af os. Det er svært, for der er kamp om pladserne, og damedoublekategorien er rimelig hård for tiden, siger Maiken Fruergaard.

Doublen røg ud af Denmark Open i første runde og har generelt ikke fundet helt samme form, som parret havde sidste år.

- Der er mange, der topper lige nu, fordi OL nærmer sig, og det gør vi bare ikke lige, og det gør det også endnu sværere for os at få troen på det, siger hun.

Siden badminton kom fast på OL-programmet i 1992, har Danmark hentet otte medaljer og kun ved OL i 2008 har de danske badmintonspillere ikke hentet en medalje.

OL afvikles fra 24. juli til 9. august næste år.



