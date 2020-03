Badmintonforbund aflyser turneringer efter All England

All England fortsætter indtil videre ufortrødent, men alle andre kommende store badmintonturneringer aflyses frem til 12. april.

Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside.

Aflysningerne skyldes udbruddet af coronavirus.

Det betyder, at turneringer som Swiss Open, India Open og Singapore Open alligevel ikke spilles på de planlagte datoer.

Der venter altså Viktor Axelsen og resten af verdenstoppen en længere pause, når All England slutter søndag.

Den engelske turnering er siden onsdag blevet afviklet for fulde tribuner i Birmingham.

Netop Axelsen har mulighed for at levere i stort resultat i All England. Ex-verdensmesteren bookede således fredag en plads i lørdagens semifinaler.

Det kan enten Rasmus Gemke eller Anders Antonsen også gøre senere fredag, når de møder hinanden i kvartfinalen.