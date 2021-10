Badmintonkvinder åbner Uber Cup med sejr over Malaysia

De danske badmintonkvinder fik en god start på Uber Cup med en sejr over Malaysia.

Danmark vandt den første gruppekamp over malaysierne ved at vinde tre ud af de første fire kampe.

Der spilles bedst ud af fem kampe ved Uber Cup, som også kaldes VM for kvindelandshold. Det endte med en dansk sejr på 4-1 i kampe.

Mia Blichfeldt indledte med at slå Selvaduray Kisona overbevisende i to sæt. Det skete med cifrene 21-11, 21-7.

Efter en skidt start på kampen, hvor Mia Blichfeldt kom bagud med 1-7, løftede danskeren sit spil og endte med at vinde sikkert.

Kort efter fulgte den danske damedouble med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen op med en sejr i tre sæt.

Danskerne vandt 21-19, 10-21, 21-13 over Yean Lee og Muralitharan Thinaah.

Dermed kunne Danmark allerede afgøre dysten i den tredje kamp, og det var også ret tæt på for Line Christophersen.

Men den danske singlespiller endte med at tabe 21-18, 18-21, 15-21 til Qi Xuan Eoon.

Afgørelsen kom reelt i slutningen af andet sæt, hvor Line Christophersen havde kæmpet sig tilbage og udlignet til 18-18.

I stedet for at snuppe sejren i to sæt vandt Qi Xuan Eoon de næste tre point og tog dermed andet sæt.

Derfra var malaysieren ovenpå og fik også skabt en solid føring i tredje sæt, som ikke for alvor kom i fare.

Næste matchbold havde damedoublen med Freja Ravn og Amalie Magelund, og de svigtede ikke.

Duoen vandt i to sæt - med cifrene 21-13, 21-19 - over Ling Yap og Mei Xing Teoh.

Andet sæt blev helt lige, men den danske duo havde nerverne og spillet til at afgøre sagerne, efter at malaysierne ellers havde bragt sig foran 19-18.

Magelund diskede blandt andet op med et flot vinderslag og udlignede til 19-19. Derefter tog danskerne yderligere to point og snuppede sejren.

I den femte og sidste kamp var Line Kjærsfeldt i aktion, og hun vandt i to sæt - 21-18, 21-14 - over Karupathevan Letshanaa.

Danmark er også i gruppe med Kina og Canada. De to bedste hold går videre fra gruppen.