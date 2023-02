Badmintonlandsholdet iler i EM-finalen

Det danske badmintonlandshold skal lørdag spille finale ved hold-EM.

Det står klart, efter at Danmark fredag effektivt satte England på plads i semifinalen. Danmark vandt semifinalens tre første kampe, og så var det overflødigt at spille semifinalens sidste to opgør.

3-0-sejren blev sikret på under to timer.

Finalepladsen kom endegyldigt i hus, da damedoublen med Sara Thygesen og Maiken Fruergaard vandt 21-18, 21-15 over Chloe Birch og Lauren Smith i den tætteste af de tre kampe.

Inden det havde Line Christophersen banket Freya Redfearn 21-5, 21-15, mens Viktor Axelsen lige så overlegent vandt 21-12, 21-8 over Johnnie Torjussen.

Landstræner Kenneth Jonassen er imponeret af, at danskerne så forholdsvis let snuppede finalebilletten.

- Vi spillede på et rigtig højt niveau, og jeg er meget stolt på spillernes vegne over det, de leverede i de tre kampe, siger landstræneren.

Det var ikke overraskende, at Danmark vandt i sikker stil over englænderne på gulvet i franske Aire-sur-la-Lys.

De to badmintonlandshold stod også på hver sin side af nettet i det indledende gruppespil, og der vandt Danmark duellen med 4-1 i kampe.

Lørdagens finalemodstander bliver enten Tyskland eller Frankrig. De to lande mødes i semifinalen fredag aften.

Danmarks landstræner er sikker på, at der uanset modstanderen venter Danmark noget mere modspil i finalen, end Danmark er blevet udsat for hidtil i turneringen.

- Frankrig er på hjemmebane, og da de fik mesterskabet, var jeg sikker på, at de godt kunne se sig selv stå i en finale mod Danmark. Så det vil blive et brag med en fyldt hal og patriotiske tilskuere, hvis vi skal møde dem. De kan sagtens matche os, hvis vi ender ude i en femte og afgørende kamp.

- Hvis vi skal møde Tyskland, så har de også et mandskab, der kan gøre ondt på os. De har verdensklasse i double, så det vil altid være svært at slå Tyskland i det her format, siger Kenneth Jonassen.

Hold-EM for blandede hold er blevet afviklet hvert andet år siden 1972 - samt i både 2008 og 2009 for at gå over til at spille i ulige år.

Kun i 1982 var Danmark ikke blandt de to finalister. Danmark har vundet de seneste fire udgaver af mesterskabet.