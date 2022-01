Badmintonstjerne får ophævet karantæne efter krisemøde

Presset fra badmintonkolleger over det meste af verden ser ud til at have båret frugt for Malaysias stjernespiller Lee Zii Jia.

Tirsdag skriver han på Instagram, at et møde med Malaysias badmintonforbund har ført til en ophævelse af den toårige karantæne, forbundet ellers havde tildelt ham for at bryde ud af landsholdstræningen.

- Jeg er glad for, at vi nu får løst det her problem, skriver All England-vinderen på Instagram.

- Jeg håber, at denne konklusion forener os som nation og som badmintonfans.

Præsidenten for badmintonforbundet bekræfter også, at man har opnået den mindelige løsning, som han mandag insinuerede, at man ville forsøge at finde.

- Nationens interesserer er altafgørende. Vores mål er guld ved OL i Paris. BAM (Malaysias badmintonforbund, red.) vil støtte ham, lyder det fra BAM-præsident Norza Zakaria ifølge AFP.

Den 23-årige badmintonstjerne meddelte i sidste uge, at han ville forlade forbundstræningen og sammensætte sin egen træning og karriere fremadrettet.

Det er dog kun de nationale forbund, som kan tilmelde spillerne de internationale turneringer. Her kom Malaysias badmintonforbund med en besked, som vakte opstandelse i badmintonverdenen.

Man meddelte, at Lee Zii Jia ville være udelukket fra at deltage i turneringer de kommende to år.

Danske stjerner som Viktor Axelsen og Hans-Kristian Vittinghus var blandt de første, som på de sociale medier kritiserede forbundet i klare vendinger.

- Prøv at overveje, hvor sindssygt det her er. Vi er i år 2022. Er det, hvad vi ønsker for vores sport, lød det retorisk fra Axelsen i et Facebook-opslag.

Han foretog selv et lignende valg for et halvt års tid siden. Han forlod landsholdstræningen i Brøndby og rykkede til Dubai.

Selv om det ærgrede Badminton Danmark og affødte kritik af Axelsen fra visse kanter, så har det ikke ændret på hans muligheder for at spille turneringer.

Det danske forbund har fortsat tilmeldt den olympiske mester til turneringer på lige vilkår med de øvrige danskere.