Badmintonstjerne indstiller karrieren

En af de bedste badmintonspillere i nyere tid har spillet sin sidste kamp på topplan.

I årevis har den 34-årige kineser Chen Long gjort livet surt for de danske herresinglespillere i badminton, men den tid er nu med sikkerhed forbi.

Lørdag meddeler Chen Long nemlig på Weibo, en kinesisk pendant til Twitter, at han endegyldigt har besluttet at stoppe karrieren.

- Det er et svært øjeblik for mig, og det er hårdt at sige farvel. Jeg er fuld af store følelser lige nu, og jeg vil bare sige tak til det kinesiske badmintonlandshold, min familie og mine fans.

- Badminton er mit livs kærlighed. Jeg har repræsenteret Kina og spillet i vores nationaldragt, og det er ikke alle, der er så heldige, at deres drøm går i opfyldelse, skriver Chen Long.

Udmeldingen er på ingen måde overraskende, da Chen Long har holdt pause fra internationale turneringer, siden han tabte til Viktor Axelsen i OL-finalen for snart to år siden.

De to nåede at møde hinanden 20 gange, og Chen Long vandt 14 af kampene over den ellers sejlivede fynbo.

Chen Long fører også den indbyrdes statistik over Anders Antonsen (5-2), Hans-Kristian Vittinghus (12-1) og Peter Gade (4-2), mens Rasmus Gemke har tabt og vundet en enkelt kamp mod kineseren.

Chen Long blev olympisk mester i 2016, og den tidligere verdensetter har også både en bronzemedalje og en sølvmedalje fra OL.

Han har vundet VM-to gange, og så har han et hav af titler på World Touren, der tidligere var kendt som Super Series.