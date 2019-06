Begge danske damesingler har sikret sig medalje i Minsk

Bronzemedaljen er som minimum hjemme for Mia Blichfeldt ved European Games, men hun vil gerne have mere.

Den danske singlespiller vandt fredag sin kvartfinale i damesingle efter en sejr på 21-11, 21-13 over briten Chloe Birch.

Senere fredag gik også Line Kjærsfeldt videre til semifinalen.

Sejrene til de to danske damesingler betyder, at Danmark er sikker på mindst to gange bronze, som de tabende semifinalister får.

- Nu er jeg sikker på en medalje, men vi ved alle sammen, hvad for en jeg gerne vil have, siger Blichfeldt til DR.

Blichfeldt var generelt spilstyrende i fredagens kamp, men der var også en del fejl, som betød, at opgøret aldrig blev så velspillet.

- Jeg er ikke tilfreds med mit spil, det blev lidt rodet og lidt for meget tjubang. Det er frustrerende, men det var fedt at vinde, selv om jeg ikke spillede 100 procent.

- Jeg skal have smidt en masse nerver og forventninger til mig selv. Jeg har altid høje forventninger til mig selv, siger hun til DR.

En overgang var Birch ved at få kontakt i andet sæt, men Blichfeldt lod ikke briten komme ind i kampen for alvor.

Spændingen udeblev, og andenseedede Blichfeldt gik sikkert videre blandt de fire bedste.

- Det er virkelig dejligt, jeg havde noget af en kamp i går, så jeg har haft mange tanker i hovedet. Jeg er glad for min præstation, så det var super fedt, siger hun.

Dermed er den første danske medalje i badminton i hus, og tiden må vise, hvilken en af slagsen det bliver.

Også Line Kjærsfeldt gik videre til semifinalen, da den topseedede dansker vandt 21-15, 12-21, 21-16 over tyrkiske Neslihan Yigit.

Dermed kan der stadig vente en finale mellem de to danske damesingler.

Se også: Står fast: Italiensk storklub udelukket

Se også: Wieghorst springer ud som tv-ekspert

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg var ikke mig selv