Begge danske herredoubler ryger ud af Denmark Open

De sjetteseedede kinesere Han Cheng Kai og Zhou Hao Dong var for stor en mundfuld for Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen, da den danske herredouble tirsdag spillede sin første kamp ved dette års Denmark Open.

Kineserne sendte danskerne ud på den danske turnerings første dag med en sejr i to sæt på 21-19, 21-16.

Den anden af de to danske herredoubler, der stiller op i Odense, røg også ud tirsdag aften. Kim Astrup og Anders Skaarup, der var seedet som nummer otte, tabte til Lu Ching Yao og Yang Po Han fra Taiwan med cifrene 18-21, 19-21.

Første sæt i Boes og Conrad-Petersens nederlag var, som cifrene vidner om, tæt hele vejen igennem.

Danskerne startede godt og kunne gå til pause foran 11-8. Men spilstoppet gjorde godt for kineserne, der hurtigt fik udlignet. Herefter skiftede føringen hænder flere gange, indtil Kai og Dong til sidst trak fra og tog sættet.

Også Kim Astrup og Anders Skaarup blev sendt ud ved Denmark Open. Foto: Claus Fisker.

I andet sæt var det kineserne, der kunne gå til pause med en føring på 11-7. Denne gang fik danskerne så kæmpet sig tilbage og endda bragt sig foran 14-13.

Men kineserne tog igen teten og skruede bissen på, da det gjaldt. Til sidst sørgede en kikset servereturnering af Mathias Boe for kinesisk triumf.

Selv om de kun endte med at vinde med tre point, så var Lu Ching Yao og Yang Po Han i kontrol i det meste af første sæt mod Kim Astrup og Anders Skaarup. Først til sidst fik danskerne forgæves skabt en smule spænding.

Andet sæt var mere jævnbyrdigt. Astrup og Skaarup kom igen bagud stort, men denne gang fik de kæmpet sig tilbage og bragt sig foran 17-16.

Yao og Han kom dog tilbage og endte med at vinde kampen, efter at en challenge viste, at en dansk bold var endt udenfor banen.

