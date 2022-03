Beskytter dumpet sportschef

Når man kun kan give karaktererne 1, 2, 3, 4 og 5, så taler en gennemsnitsscore på 2,14 sit klare sprog.

Det er resultatet på tilfredshedsundersøgelsen for Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, der blev vurderet af landsholdsspillerne på det Nationale Elite Træningscenter (NETC). Her havde 22 ud af 24 spillere svaret på 14 spørgsmål, og der fik Meibom altså et ordentligt hug.

Han erkendte selv, at der var noget om snakken.

- Vi var enige om, at 2021, havde været et ekstraordinært belastende år på grund af corona. Vi havde turneringer 13 uger i træk, og hver uge var der en ny coronaprotokol. Det var uhyre bøvlet, og vi var alle – spillere, trænere og mig selv – maks stressede og pressede af det - for at være helt ærlig.

- Det har vi efterfølgende haft en fin dialog med spillerne om, så vi har taget kritikken til os og prøver at gøre det bedre, lød det fra Meibom.

Sportschef hamret af landsholdsspillere

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet direktør Bo Jensen, men han har ikke ønsket at stille op til interview, selvom han fortæller, han er fortaler for åbenhed og transparens.

Han har i stedet valgt at svare skriftligt.