Besværet Viktor Axelsen kæmper sig videre ved VM

Meget godt kan siges om Viktor Axelsen.

Men manden har godt nok ikke opholdt sig ret meget i Royal Arena denne uge.

Dertil er hans kampe ganske enkelt for korte.

Andre slider for at komme videre. Det gør Axelsen ikke.

Han har banket sine modstandere. I to sæt. Og så videre til næste runde.

Torsdag aften var det verdensranglistens nummer 10, Chou Tien-chen fra Kinesisk Taipeis tur.

21-13, 21-19 vandt den topseedede fynbo. Men de to sæt var to forskellige verdener.

Som en vandrefalk på jagt

I 1. sæt smashede Axelsen Chou halvvejs ud af hallen. Næsten efter behag. Og Chous point kom, når danskeren begik uprovokerede fejl såsom at løfte bolden ud over baglinjen.

Axelsen tyrede boldene i gulvet, så Chou igen og igen sukkende måtte give fortabt. Nogle gange er de smash så lodrette, at det minder om en vandrefalk, der dykker efter fisk.

Uden større palaver gik danskeren på 11-2. På seks minutter.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Så fulgte fire fejl af Axelsen. Chou vejede morgenluft. 11-6.

Som kom der en ny byge af smash,og inden taiwaneseren så sig om, var der 12 danske sætbolde. Så lykkedes det Chou at vinde fem point i træk, og det var nødvendigt for ham i kampen for at bevare håbet.

Axelsen fik dog lukket og vandt sættet 21-13.

I vanskeligheder

Men Chou var blevet varm nu, og han havde fået en smag for, hvad der fungerede. Pludselig var det et jævnbyrdigt opgør.

De to fulgtes ad til 8-8, og så tog Chou lige tre point i rap til 11-8 ved opholdet. Det blev også 13-8, og nu var han endda velspillende.

Axelsen kom dog igen. Fire point i træk, og så var hullet lukket. Men Chou holdt sig foran. Indtil 16-16. Så fulgtes de ad igen. Et nyt torden-hug bragte danskeren på 18-17, men Chou kom igen - og foran 19-18.

Et par drøje hug fra Axelsens forhånd vendte billedet, og han tilspillede sig første matchbold med en hammer, som Chou snart måtte være træt af.

Og så sluttede kampen sekunder senere. Sidste slag? Et dansk smash såmænd.