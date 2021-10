Besynderlige regler: Derfor trak Viktor sig

Paris er en dejlig by, og det kan anbefales, at man napper i hvert fald en uges tid i den franske hovedstad, når man nu er der.

Det er ikke tilfældet for Viktor Axelsen og familien. De er, mens disse linjer læses, allerede på vej væk igen, selvom de først ankom tirsdag.

Og dét selvom den danske badmintonstjerne egentlig skulle spille French Open denne uge.

Men onsdag måtte han trække sig fra sin første kamp og indkasserede dermed et meget sjældent nederlag i et ellers forrygende 2021. Årsagen var småskavanker, som han selv formulerer det til Ekstra Bladet dagen derpå.

- Der er altid en mental træthed efter en turnering som Denmark Open, som har været et mål for mig længe. Men jeg døjede samtidig med nogle småskavanker, som jeg af erfaring ved, kan udvikle sig til mere, hvis jeg presser på.

- Havde det været en VM-finale, jeg skulle spille, havde jeg nok poppet nogle smertestillende, og der er ikke noget, jeg hellere vil end at spille French Open, for det er en fed turnering med mange tilskuere. Men jeg må respektere min krop og de signaler, der sender mig, fortæller han.

32.000 kroner i bøde

Viktor Axelsen vidste allerede efter finalen søndag i Odense, at der nu skulle ro på, inden han satte kursen mod 1. runde-kampen mod sydkoreanske Heo Kwang-hee. Og det er nærliggende at spørge, om han, når han nu allerede der var klar over, at kroppen havde brug for ro, ikke skulle melde afbud til French Open.

Men den går ikke.

For det internationale badmintonforbund, BWF, har soleklare regler. Når først der er trukket lod til en turnering, skal man som topspiller stille med overordentligt gode grunde til, at man ikke kan spille. Ellers vanker der en bøde.

På 5000 dollar – svarende til cirka 32000 kroner.

Vælger man omvendt at stille op, som Viktor gjorde tirsdag, og bare spille én bold, får man 750 dollar – svarende til 4800 kroner. Altså en difference på 36800 kroner.

Selv for etablerede stjerner på World Touren er det en slags penge.

Han er diplomatisk og velovervejet og nøjes med at kalde det for ’en underlig regel’.

- Reglen er jo, at hvis jeg trækker mig inden kampen, får jeg en bøde. Jeg skal gå på banen og spille en bold. Sådan er reglerne, siger han.

Behandling og træning ikke nok

Han fortæller, at han gav det en fair chance. Han tog familien med til Paris, gav kroppen ro og foretog derpå en let opvarmning tirsdag.

- Jeg fik en masse behandling og derpå en let træning. Så prøvede jeg i går morges, om det var nok med en ordentlig opvarmning. Og om det blev bedre. Men jeg kunne mærke, at jeg ikke var klar nok til at spille mig ud, siger han.

Lodtrækningen havde da fundet sted, og derfor vidste han, at han blev nødt til at gå på banen for at undgå en bøde.

- Det er lidt en dum regel. Jeg kunne have trukket mig efter opvarmningen, men så ville jeg få en bøde. Nu er publikum klar og sidder og klapper for at se mig gå på banen, og så trækker jeg mig efter et point.

BWF’s kalender er skruet sådan sammen, at de store turneringer på World Tour, ligger ret efter hinanden – tre ad gangen. Tidligere var det to ad gangen.

2021 er dog i en form for undtagelsestilstand grundet Covid-19-pandemien, og adskillige turneringer er udsat eller aflyst. Og så er der blevet rykket rundt på Thomas- og Uber Cup, der som bekendt blev spillet ret inden Denmark Open.

Ærgerligt for sporten

Men turneringer ret efter hinanden slider på topspillerne, der ifølge BWF-reglerne er tvunget til at stille op. Og derfor har publikum i Asien og Europa ofte set stjerner gå på banen i en 1. runde-kamp for derefter hurtigt at trække sig, når de ugen forinden er kommet langt i den foregående turnering.

- Der er mange andre spillere, der er gået på banen og spillet tre-fire point for derefter at trække, sig siger Viktor Axelsen.

- Jeg håber, det er noget, de får lavet om, for det er synligt, når turneringerne ligger, som de gør lige nu, siger han og tilføjer, at han godt kan forstå, at spillerne går på banen for at tjene 750 dollar for at spille en bold – i stedet for at få en bøde.

- Men det er ærgerligt for sporten, siger han.

Ekstra Bladet har henvendt sig til BWF, både presseafdelingen og forbundets danske generalsekretær, Thomas Lund, for at få svar på, om man er enig i kritikken, og om det er noget, man har overvejet at lave om på.

I skrivende stund er det ikke lykkedes at opnå kontakt.

Viktor Axelsen rejser nu med sin kæreste, Natalia, og parrets datter, Vega, retur til Dubai, efter han har været i Europa den seneste måneds tid.

Derefter går turen til Bali i Indonesien, hvor de først skal være i karantæne en uge, inden Viktor gør sig klar til Indonesia Masters fra 16. november.

Det siger BWF's reglement

Top 15-singlespillere og top 10-doubler på verdensranglisten skal stille op i de tre Super 1000-turneringer, alle fem Super 750-turneringer og fire af syv Super 500-turneringer i løbet af et kalenderår.

Altså i alt 12 obligatoriske turneringer. Stiller man som spiller ikke op i en turnering, koster det 5000 amerikanske dollars i bøde.

Undtagelsen er en såkaldt ’gyldig lægeerklæring’ eller stærke beviser på, at en spiller ikke kan deltage.