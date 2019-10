Bitter Viktor går ned i vanvittigt drama

So long, Viktor!

Chen Long var mest hårdfør, havde bedst styr på sig selv og slog danskeren ud af Denmark Open-semifinalen efter tre hårde sæt. Sætcifrene i dansk favør: 21-12, 14-21, 19-21.

Det var til tider nervøst, men Viktor Axelsen er trods alt efter en diskusprolapset sommer tilbage for fuldt smadder og sprængklar dynamit i håndled, arm og skulder. Det holdt bare ikke til en hel kamp mod kineseren.

Det skete i en feststemt Odense Idrætshal, hvor den etniske odenseaner heller ikke denne gang får chancen for at vinde titlen på hjemmebane for første gang.

Viktor Axelsen kom aggressivt buldrende fra start og maste Chen Long. Fynboen gik i front 7-2 og 9-3, inden Chen Long fik slæbt sig på 9-8. Der dog i en ruf blev forvandlet til 13-8, da Viktor Axelsen skiftede gear og fik afpasset farten i sine slag, så Chen Long ikke bare kunne lukrere på det krudt, der var i danskerens rigt varierede spil i alle kroge af kineserens bane.

Det var cut’n move udsat for gåsefjer!

16-9 blev ganske viste halet ind til 16-12, men så ramte Chen Long en periode, hvor han overhovedet ikke kunne ramme baglinjen og sendte fire bolde i rap ud af banen, inden Viktor Axelsen roligt kunne hæve første sæt med 21-12.

Den lange dansker er et rent bevægelses-monster på en badmintonbane. To skridt… Og han er i alle kroge af SIN banehalvdel, og det må være et mindre mareridt at se den i dagens anledning blåklædte kæmpe rage op over nettet på den anden side.

Statistikken hed ganske vist 12-4 til kineseren inden kampen, men Viktor Axelsen har vundet to af tre dueller i vinter og foråret, inden han måtte sygemelde sig med en truende diskusprolaps i lænden. Comebacket har været spagt – indtil Denmark Open – og nu er fynboen fuldstændig på toppen igen.

I andet sæt måtte Viktor Axelsen nok engang nappe kosten fra fejeholdet for at komme til bunds med rengøringen af odenseansk sved på det grønne gulv, og Chen Long fandt nye kræfter, selv om kineserens kvartfinale fredag først sluttede efter midnat – to-en-halv time efter, Viktor Axelsen havde sikret sit indtog i semi’en.

Viktor Axelsen kom bedst fra start, men Chen Long halede sig op og førte 11-10 ved pausen. Derefter blev kineseren ven med både net, linjer og sig selv, mens Viktor Axelsen til gengæld blev passiv og lavede flere fejl. Chen Long tog sættet sikkert 21-14.

Så var der lagt op til et rent og hæsblæsende drama, hvor det i høj grad var et spørgsmål, om Viktor Axelsen kunne jage de negative tanker på flugt og finde takterne fra starten igen.

Fra 4-4 gik styrede Viktor Axelsen tålmodigt i front 9-4 med det held, der hører til. En netbold og et clear, som kineseren troede ude – men som landede midt på baglinjen. Kombattanterne byttede ved 11-4, alt så lyst ud, og en træt kineser fusede ud i egne fejl. Otte danske point i rap til 12-4!

Men krise alligevel ved 13-9 – og så en kinesisk fejl til 14-9 og et smash til 15-9 fik Viggo til at knytte næven og brøle befrielsen ud af lungerne. Chen Long halede sig på minus to ved 15-13 og igen ved 18-16. Det blev 18-17. Et stærkt rul på nettet og et smask af et smash til 19-17. 19-18… 19-19 efter challenge. 19-20… Og man anede næsten, det skulle ende i nettet. 19-21 – og slut!

- Jeg var lidt mærket derinde til sidst. Jeg er glad for, at jeg er tilbage og har spillet godt – de andre dage. Lige nu ærgrer jeg mig vildt, indrømmede en skuffet Viktor Axelsen over for TV2 Sport umiddelbart efter kampen.

