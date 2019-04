Bizart: Serie 1-spiller i DM-finalen

En sært scenarie finder sted, når DM-finalen for hold i badminton afvikles mandag aften på Frederiksberg mellem Team Skælskør-Slagelse og Greve.

Det vestsjællandske mandskab stiller i damesingle med en Serie 1-spiller; Vanessa Clausen.

En skør afslutning på sæsonen for sidste sæsons DM-finalister, men en konsekvens af den skade, førstesinglen Line Kjærsfeldt har pådraget sig.

Dermed står cheftræner Steen Schleicher Pedersen med en tabt kamp, allerede inden DM-finalen sættes i gang fra klokken 18.

- Det bliver svært. I år er vi dog i stand til at stille med en spiller i damesingle, men resultatet bliver nok det samme - at vi taber. Vi havde ellers en pæn chance i damesingle med en frisk spiller, men alle kan løbe ind i skader, og det er nu engang betingelserne, siger han til TV 2 Sporten og henviser til sidste års finale, hvor den tredobbelte verdensmester, Carolina Marin, måtte melde afbud til slutkampen.

I år er det Line Kjærsfeldt.

Vanessa Clausen kommer til at stå overfor Michelle Skødstrup og skal have mere end almindeligt meget hjælp fra de højere magter, hvis hun skal have noget brugbart med fra den kamp.

Vanessa Clausen spiller DM-finale, selvom hun blot er Serie 1-spiller til hverdag. Foto: Team Skælskør-Slagelse

Årsagen til, at det er kommet så vidt, er den forstrækning i den ene balle, Line Kjærsfeldt pådrog sig i DM-semifinalen for en måneds tid siden. Hun drog efterfølgende til Malaysia og spillede Malaysia Open. Efter nederlag i 1. runde trak hun sig fra den næste turnering i Singapore.

- De (ledelsen i Team Skælskør-Slagelse, red.) er overhovedet ikke tilfredse med min beslutning, men det er jo min krop og mig, der kan mærke, hvordan jeg har det og har haft det i en måned nu, siger Line Kjærsfeldt.

Kampen spilles i Frederiksberg-hallerne, og det er bestemt ikke usandsynligt, at netop fraværet af Kjærsfeldt kan have afgørende betydning for udfaldet.

Du kan følge kampen på TV 2 Sport fra klokken 17.50.

