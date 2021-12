Blichfeldt videre efter VM-drama

Mia Blichfeldt måtte kæmpe utrolig hårdt, men løb med sejren, da hun tirsdag eftermiddag spillede sin første kamp ved VM i badminton.

I den spanske værtsby Huelva tabte Danmarks bedste damesingle første sæt med 17-21 til tyrkiske Neslihan Yigit, inden hun vandt de efterfølgende sæt med 21-13 og 22-20.

Tyrkeren forsvarede sig på imponerende vis, når Blichfeldt gik til angreb, og derfor blev opgøret utrolig tæt. I sidste sæt overlevede Blichfeldt en matchbold, inden hun halede sejren i land.

Neslihan Yigit er nummer 28 på verdensranglisten, hvor Mia Blichfeldt rangerer som nummer 14.

I næste runde skal danskeren møde kinesiske He Bing Jiao, der er nummer tre i verden.

Mia Blichfeldt droppede de seneste ugers stramme program i Indonesien og er mødt op til VM i god form og uden skader. Derfor var selvtilliden høj inden tirsdagens opgør, men den led altså et knæk i første sæt.

Føringen skiftede, men Yigit var i teten hele vejen igennem, og ved stillingen 16-16 mistede Blichfeldt momentum. Yigit skruede bissen på og vandt sættet.

Dermed skulle Blichfeldt finde et helt andet niveau til andet sæt, hvor hun pludselig var under hårdt pres - og det lykkedes.

Trods et par fejl fandt danskeren stabilitet i sit spil og var foran nærmest hele vejen igennem sættet.

Det hele skulle afgøres i tredje sæt, og også her kom Blichfeldt i problemer. Et par uprovokerede fejl sendte Yigit i front med 6-4, inden Blichfeldt sendte tyrkeren på rundtur og vandt pointet til 5-6.

Det knækkede dog langtfra Yigits moral. Hun forsvarede sig forbilledligt og slog til, når Blichfeldts koncentration svigtede. Hun kom først foran 14-12 og siden 20-19, efter at Blichfeldt egentlig havde overtaget momentum.

Dermed var Blichfeldt under maksimalt pres, men overlevede matchbolden og brød ud i forløsende jubel, da hun vandt den sidste bold.

Kort efter Blichfeldts opgør tabte Julie Dawall en anden tæt kamp med 19-21, 18-21 til canadiske Michelle Li.

Tidligere på dagen tabte herredoublen med Joel Eipe og Rasmus Kjær til et malaysisk par. Damedoublen med Amalie Magelund og Freja Ravn måtte se sig slået af et par fra Hongkong, ligesom Christine Busch og Amalie Schulz tabte til et japansk par.