Brøndby-tilskud kulegraves

Er det lovligt, at Brøndby Kommune årligt betaler 3,2 mio. kr. i tilskud til Brøndby Hallen for, at Badminton Danmark fortsat kan opretholde status af elitecenter i hallen?

Det spørgsmål skal Statsforvaltningen nu tage stilling til efter kommunalbestyrelsen i Brøndby har truffet beslutningen på den lukkede del af seneste byrådsmøde.

- Der har været et ønske om at spørge Statsforvaltningen om vores tilskud er lovligt efter eliteidrætslovens paragraf syv.

- Det er vores klare opfattelse, at vi godt må give tilskuddet, men nu spørger vi Statsforvaltningen, så der slet ingen tvivl er hos os alle, siger borgmester Kent Max Magelund til Ekstra Bladet.

Brøndby har ydet tilskuddet i flere år med henvisning til eliteidrætsloven, men man har ikke tidligere spurgt Statsforvaltningen om tilskuddet var lovligt.

Det glæder Michael Rugaard, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen, at man nu henvender sig til Statsforvaltningen, som skal se nærmere på sagen.

- Det er på sin plads at spørge Statsforvaltningen i den slags sager. Brøndby Kommune er ikke en speciel rig kommune.

- Grundlæggende har jeg svært ved at forstå, at vi skal bruge 3,2 mio. kr. i tilskud til elitebadminton, når vi skal spare penge på andre aktiviteter for vores borger.

- Vi har netop sparet 80.000 kr. på en cafe på et plejehjem. Jeg vil hellere bruge pengene på vores egne borgere frem for på eliteidræt, hvor Brøndbys borgere ikke får gælde af tilskuddet, siger Michael Rugaard.

Viktor Axelsen har i mange år trænet i Brøndby Hallen, hvor Badminton Danmark har træningscenter, fordi Brøndby Kommune årligt har ydet et tilskud på 3,2 mio. kr. Nu skal Statsforvaltningen beslutte om tilskuddet er lovligt. Foto: Jens Dresling.

De danske landsholdsspillere har i mere end 20 år trænet i Brøndby Hallen. Badminton Danmark betaler langtfra den fulde lejepris for at benytte faciliteterne.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betalte Badminton Danmark i 2019 blot et beløb i underkanten af 500.000 kr. om året for at leje faciliteterne i Brøndby Hallen på alle hverdage mellem 8-12 samt yderligere i to en halv time om ugen.