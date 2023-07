Brutal Viktor Axelsen ydmyger stjerne

Viktor Axelsen er klar til finalen i Japan Open.

Lørdag formiddag dansk tid gjorde han det effektivt af med hjemmebanehåbet, den 22-årige Kodai Naraoka.

21-11, 21-11 lød de brutale cifre i en meget ensidig affære, hvor hjemmebanepublikummet meget hurtigt gik fra entusiastisk og fortrøstningsfuldt til opgivelse og apati.

Modsat fredagens vilde kvartfinale mod H.S. Prannoy var Axelsen i kontrol - stort set fra første bold.

De fulgtes fint til 4-4 med nogle lækre dueller, hvor det hurtigt stod klart, at Naraoka modsat Prannoy skulle sætte sin lid til benarbejdet fremfor hårdheden i slagene.

Viktor Axelsen virkede ligeglad.

Han mosede på. Med stejle smashs, med lange dueller, hvor tålmodigheden var i højsædet, og med maskerede slag.

Annonce:

Meget virkede på en dag, hvor modstanderen aldrig formåede at overbevise ret mange om, at han ligger nummer fire på verdensranglisten, og at han med stor sandsynlighed kan blive klodens bedste en dag.

Måtte hjælpe rengøringsdamen

Den danske overmagt var...en overmagt.

Det affødte selvfølgelig også en del dansk overskud, og det kom til udtryk, da han efter sideskiftet i 2. sæt fik en official til at tørre sved op med en mobbe, for selv at tage mobben og tørre det ordentligt op, hvilket fik folk i hallen til at grine og klappe af danskeren.

I 2. sæt fulgte Naraoka med til 4-4, men så stoppede festen effektivt. Viktor Axelsen tordnede videre til 10-4 og 14-5, inden han igen blev dømt for servefejl. Det skete mod Prannoy fredag, hvor Axelsen var rasende.

Lørdag trak han på smilebåndet og gik i ironisk selvforsvar ned i knæ for at demonstrere, hvor langt ned en 195 centimeter lang starut som ham skal, før det kan blive godtaget.

Så grinede japanerne igen.

Men det var så også det. Sejren kom i hus kort efter, da Naraoka ikke formåede at samle et smash op.

I finalen søndag venter indonesiske Jonathan Christie, der i sin semifinale besejrede Lakshya Sen fra Indien i tre sæt.