Bryder med makker efter 15 år - og rejser væk fra kæresten

Mathias Boe og Carsten Mogensen danner ikke længere par på badmintonbanen. Boe vender nu hjem til Danmark for at starte op med en ny makker

De har stået på toppen af skamlen utallige gange og vundet alt fra All England til OL-medaljer.

Men nu er en æra forbi, og Mathias Boe og Carsten Mogensen skal ikke længere være makkere i alverdens badmintonhaller.

Snart 15 år sammen, men nu skulle der ske noget nyt, fortæller Boe, som nu skal danne par med Mads Conrad i stedet.

- Selvsagt er det noget, jeg glæder mig meget til. Jeg har selv været inde over beslutningen og ser frem til at prøve noget nyt, siger han til Ekstra Bladet.

- Mads og jeg er gode til mange af de samme ting sammen, men vi har fundet ud af det og spillet godt til Thomas Cup. Vi står stærkt, og nogle gange skal der ske noget nyt. I fodbold ville man skifte klub, men man kan ikke skifte land på den måde.

- Det er ikke gået super godt i et stykke tid. Vi har ikke spillet godt, og det er selvfølgelig rigtig frustrerende, når vi har været vant til at være med i toppen og også de bedste. Når man så ikke vinder mere, er det ikke så sjovt. Så vi havde mange overvejelser.

Denmark Open i 2005. Dengang var samarbejdet stadig ganske nyt. Foto: Rasmus Baaner

- Det, Carsten og jeg har, er temmelig unikt. Vi vil for altid være skrevet ind i historiebøgerne som nogle af de bedste i dansk idrætshistorie. Der er ingen, der i den nærmeste fremtid, kommer til de resultater.

- Hvorfor skulle det ske nu efter så mange års samarbejde?

- Vi er et ganske unikt makkerpar, og vi har haft mange diskussioner på og udenfor banen. Ligesom i et ægteskab på godt og ondt. Vi har knyttet nogle specielle bånd, og fra min side bliver de ikke rippet op. Vi har jo været gennem meget sammen, og jeg har hjulpet ham meget efter det i Rusland, siger Boe og referer til episoden i 2016, hvor Mogensen pludselig faldt om med en hjerneblødning.

Duoen har dog en opgave mere foran sig, nemlig All England som de vandt i 2011 og 2015.

- Vi forlader hinanden på den bedst tænkelige måde. Det viser format, siger han og fortæller, at han og Mogensen har aftalt at give den fuld smadder ved deres afskedsbal.

Makkerparret har rejst verden tynd sammen. Foto: Lars Poulsen

38-årige Boe starter op med en helt ny makker, og det er ikke, fordi han er ved at parkere karrieren.

- Lige siden det i Rusland har jeg sagt, at alt er bonus. Min krop har det godt, motivationen er der ligesom troen på, at jeg stadig er en af verdens bedste badmintonspillere. Om det bliver et halvt år eller to år må vi se, men der er Thomas Cup på hjemmebane og et OL i 2020.

Rejser væk fra kæresten

Boe traf i slutningen af november en stor beslutning, hvor han droppede landsholdet og rykkede sin træning til Dubai og Indien.

Hans kæreste gennem mange år, Taapsee Pannu, er en meget berømt Bollywood-skuespiller (Se mere til deres forhold her), og de to kom derved tættere på hinanden, men nu må badmintonstjernen hjem til Danmark igen.

Foto: Ritzau Scanpix

- Hvis Mads og jeg skal finde hinanden, kræver det, at vi skal træne mere sammen. Der er ikke noget nyt på den personlige front, og jeg har selvfølgelig clearet det med med min kæreste.

- Hun synes, at det er en rigtig god ide, og hun er også meget fokuseret på karrieren. Hun støtter mig 100% i det. Om vi flytter sammen nu eller om halvandet-to år gør ikke så meget. Så har vi stadig hele resten af livet.

Mens Boe skal spille med Mads Conrad, får Carsten Mogensen Mads Pieler Kolding som ny makker.

