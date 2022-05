Bryder ud i tårer på live-tv

Sport er følelser, og det fik den danske badmintonspiller Line Kjærsfeldt i den grad at mærke, da hun missede en stor mulighed for at komme i EM-semifinalen.

Mod verdensstjernen Carolina Marin var Kjærsfeldt nemlig foran 9-5 i tredje og afgørende sæt, men så gik det galt for danskeren, der tabte 13 af de efterfølgende 14 point.

Dermed forsvandt mulighed for en EM-medalje pludselig for den 28-årige dansker - og det gjorde ondt, da hun efterfølgende gav interview til TV 2 Sport.

- Jeg følte, jeg havde chancen, men … jeg smed det hele væk i midten af tredje sæt, og det er bare ikke godt nok. Det er jeg megasur over lige nu, sagde Line Kjærsfeldt grådkvalt.

I begyndelsen af interviewet er skuffelsen ikke til at tage fejl af, men da Line Kjærsfeldt kommer ind på den store chance, hun havde for at tage sejren over den spanske superstjerne, kunne hun ikke holde tårerne tilbage længere.

Det var ellers en stor kamp, den danske badmintonspiller spillede mod en stjerne, der både har vundet OL-guld og hele tre verdensmesterskaber.

Opgøret endte 21-11, 14-21, 21-17 i spanierens favør.

Danmark har dog stadig en enkelt spiller tilbage i damesingle-kategorien. Mia Blichfeldt spillede sig således videre til semifinalen torsdag. Her venter skotske Kirsty Gilmour.

På herresiden er der endnu mere at glæde sig over, efter både Viktor Axelsen og Anders Antonsen har spillet sig i semifinalen. Her venter henholdsvis franske Toma Popov og Misha Zilberman fra Israel.

