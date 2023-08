Damedouble er ude af VM efter gyser mod seedet par

Danmarks eneste damedouble ved badminton-VM, Maiken Fruergaard og Sara Thygesen, overlevede to matchbolde i et sandt drama i anden runde, men endte med at ryge ud.

Danskerne rangerer fem pladser dårligere end de 14.-seedede japanere, Kie Nakanishi og Rin Iwanaga, men var uhyggeligt tæt på avancement.

Med cifrene 17-21, 22-20, 21-23 endte det dog i nederlag.

- Det er småting, som afgjorde det. Hvor vi tog et enkelt dårligt valg eller lige mistimede bolden. De var også nervøse, men fik skrabet en enkelt mere over, end vi gjorde, og det blev forskellen, siger Maiken Fruergaard.

Det var en lige start, hvor Sara Thygesen så ud til lige at skulle finde sig til rette på banen. Heldigvis for det danske par spillede Fruergaard skarpt, så det ikke kostede for meget på scoretavlen.

Stille og roligt fandt Thygesen også niveauet, men japanerne stod også godt på banen.

De uprovokerede fejl var der få af, og parrene fulgtes ad frem til 16-16. Her satte japanerne et par gode dueller sammen, hvor de fik trængt igennem med deres offensiv og snuppede tre point på stribe. Det blev sætafgørende.

Thygesen og Fruergaard er dog efterhånden et par rutinerede kvinder. Årets VM er deres sjette sammen, og de lod sig ikke slå ud af den dårlige afslutning på andet sæt.

Efter en tæt start på andet sæt trak danskerne fra efter opholdet ved 11-9. Foran 15-10 havde de sat kursen mod et tredje sæt.

Med fire sætbolde ved 20-16 virkede sættet hjemme, men japanerne tvang sættet ud i ombolde. Det lykkedes dog danskerne at stække nerverne og tage sættet hjem.

I afgørende sæt kom Fruergaard og Thygesen til at hænge tre-fire point bagud før sidebyttet. Især førstnævnte skaffede parret tilbage i kampen med nogle gode dueller, og ved 15-15 var der kontakt igen.

Danskerne kom sågar foran 19-18, men i slutfasen viste japanerne de bedste nerver og sejrede på den tredje matchbold.

- Det er megaærgerligt, at vi ikke lige fik den. Jeg havde en god fornemmelse i tredje sæt, så det er bare så ærgerligt, vi ikke kom videre, så vi skulle spille herinde i Royal Arena igen, lyder det fra Sara Thygesen.

