Danmark får flere spillere med til VM i badminton

Flere danske badmintonspillere får mulighed for at vise sig frem ved det individuelle verdensmesterskab i december.

Badminton Danmark skriver på sin hjemmeside, at forbundet har takket ja til tre ekstra pladser.

En af dem går til veteranen Hans-Kristian Vittinghus i herresingle, mens duoerne Mette Poulsen og Alexandra Bøje samt Amalie Schulz og Christine Busch kommer med i damedouble.

Danmark fik mulighed for at udtage ekstra spillere i en sen kvalifikationsfase, forklarer elite- og sportschef Jens Meibom.

– For Hans-Kristian, Alexandra og Mette var det en 'no-brainer', da de indgår i henholdsvis vores herresingle- og damedoublesatsning. I forhold til Amalie og Christine så er Amalie optaget i vores eliteprogram, og pigerne træner fast på NETC (Nationale Elite Træningscenter).

- Vi ser det således som en god mulighed for at give et ungt damedoublepar, som vi satser på, vigtig mesterskabserfaring.

– Vi ser frem til at se dem – og alle de andre danske spillere – i aktion ved VM i december, siger Meibom til badminton.dk.

35-årige Vittinghus skal til VM for ottende gang, mens de fire øvrige spillere får debut ved et individuelt verdensmesterskab.

– Det bliver sjovt at komme med til VM. Jeg tror ikke, nogen af os havde forventet, vi skulle spille det, så jeg er overrasket og glæder mig meget til det. Det bliver også meget fedt at få lov til at træne sammen og bygge videre på vores spil, siger Christine Busch.

Danmark stiller med følgende hold ved VM, der afvikles fra 12.-19. december i spanske Huelva.

* Herresingle: Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus.

* Damesingle: Mia Blichfeldt og Line Christophersen.

* Herredouble: Kim Astrup og Anders Skaarup samt Daniel Lundgaard og Mathias Thyrri.

* Damedouble: Sara Thygesen og Maiken Fruergaard, Amalie Magelund og Freja Ravn, Mette Poulsen og Alexandra Bøje samt Amalie Schulz og Christine Busch.

* Mixeddouble: Alexandra Bøje og Mathias Christiansen samt Niclas Nøhr og Amalie Magelund.