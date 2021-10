Danmark får ønskemodstander

De danske badmintonherrer skal forbi Indien for at booke en plads blandt de sidste fire nationer ved Thomas Cup, VM for herrelandshold, på hjemmebane i Aarhus.

På papiret var det lidt af en ønskemodstander for danskerne, da Thailand og Malaysia, de to andre mulige modstandere, umiddelbart ligner sværere hold, selv om Danmark vil være en lille favorit mod dem også.

Danmark var som gruppevinder sikret at skulle møde en toer fra en anden gruppe, da der torsdag blev trukket lod til kvartfinalerne.

I en eventuel semifinale skal Danmark møde vinderen af opgøret mellem Indonesien og Malaysia.

De to øvrige kvartfinaler står mellem Kina og Thailand samt Sydkorea og Japan.

Danmark kom ubesejret gennem gruppespillet, men det var ikke uden problemer undervejs.

Frankrig blev nedlagt med 5-0 i første kamp, men i kamp to var danskerne hårdt presset mod tyskerne, som var foran 2-1.

Det lykkedes Danmark at hive en 3-2-sejr hjem og blive klar til gruppefinale mod Sydkorea. Her blev det til tre sejre fra start. Sejren var i hus og endte til sidst på 4-1.

Danmark vandt i 2016 for første og hidtil eneste gang Thomas Cup i 2016, mens holdet i 2018 nåede semifinalen.