Danmark slår Tyskland og booker kvartfinale ved Thomas Cup

Der skulle fem kampe og en smule hiv og sving til, men Danmark trak sig mandag sejrrigt ud af sin anden holdkamp ved Thomas Cup i Aarhus.

Hans-Kristian Vittinghus vandt sikkert den afgørende dyst mod Tysklands Matthias Kicklitz, og han sikrede dermed Danmark en 3-2-sejr og en plads i kvartfinalerne.

Danmark har nu vundet to holdkampe ved Thomas Cup, som er VM for hold.

Onsdag kan Danmark få fuld plade i gruppespillet, når det gælder Sydkorea i en kamp om førstepladsen og dermed en kvartfinale mod en toer fra en af de andre puljer. Sydkorea slog mandag Frankrig.

Danskerne var undervejs i mandagens opgør bagud med 1-2 i kampe, men fine præstationer i de sidste to kampe sørgede for sejren.

I den afgørende single sikrede Hans-Kristian Vittinghus sejren uden slinger i valsen. 21-15, 21-8 vandt den rutinerede dansker over Kicklitz.

Viktor Axelsen var i dysten første kamp oppe imod 22-årige Samuel Hsiao, som er nummer 219 i verden. Den danske stjerne er nummer to i verden, og forskellen var tydelig.

I et højt tempo indledte Viktor Axelsen en regulær nedsabling af den unge tysker, og efter bare 32 minutter var kampen slut. Axelsen vandt 21-9, 21-8.

Derefter skulle Kim Astrup og Anders Skaarup på banen mod det stærke par Mark Lamsfuss og Marvin Seidel - og det blev en opslidende omgang.

Tyskerne trak det længste strå i et utrolig tæt første sæt, inden danskerne med en føring på 14-5 i andet sæt så ud til at komme på omgangshøjde. Det hele blev dog smidt over bord, og tyskerne vandt 22-20, 26-24.

Også Rasmus Gemke havde store problemer med sin modstander, Fabian Roth. Han virkede nervøs og manglede beslutsomhed i afgørende momenter.

Tyskeren vandt opgøret i to sæt - 21-19, 26-24 - efter en udmarvende afslutning på andet sæt, hvor begge spillere kæmpede for at slå sidste søm i kisten.

Aftenens anden double var anderledes godt kørende. Mathias Christensen havde erstattet Mads Pieler Kolding som Frederik Søgaards makker. Makkerparret gik energisk og effektivt til værks og vandt 21-12, 21-11.