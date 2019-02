Danmark suveræne europamestre

For tredje gang i træk vandt Danmark EM for mixed hold, da Tyskland blev besejret med 3-0

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Danske badmintonspillere må elske at spille EM for mixed hold. Det er nemlig en turnering, de plejer at vinde. Fra 1998 til 2011 stod Danmark øverst på sejrsskamlen ni gange i streg, før Tyskland i 2013 knækkede danskerne. Søndag var der så mulighed for at revanchere det nederlag, da danskerne på hjemmebane i Frederiksberg Hallerne igen kunne se tyskerne stå på den anden side af nettet.

De første i aktion var mixeddoublen Mathias Christiansen og Christinna Pedersen, der før finalen var ubesejret ved EM. Efter en lidt vakkelvorn start bragte de sig foran, da Christiansen efter en ren smash-kavalkade hamrede fjerbolden i jorden til 8-7. Derefter så danskerne sig ikke tilbage og snuppede sættet med 21-12.

I andet sæt opstod lidt af et deja-vu, da danskerne bragte sig på 8-7 og igen vandt sættet med 21-12. Så duftede det allerede en smule af danske guldmedaljer.

Ingen Axelsen

I finalens anden kamp var antallet af spillere på banen halveret. Viktor Axelsen, der så en smule slidt ud i lørdagens semifinale, måtte se sig udskiftet med Anders Antonsen, der for tre uger siden tog en enorm sejr i Indonesia Masters. Det var på ingen måde en svækkelse. Den unge dansker var over det hele, og han burde overveje at åbne en smørrebrødsforretning med de håndmadder, han delte ud i første sæt (21-9, red.).

De tyske spillere havde medbragt en tromme for at holde gejsten oppe, men det virkede som om, at bunden gik mere og mere ud af både tromme og gejst, jo tættere Antonsen kom på at hive sejren hjem. Det gjorde han aldeles ubesværet, da andet sæt kom i hus med 21-13.

Danmark var én sejr fra triumfen. Stemningen blandt publikum var ganske munter, og der var ingen, der fandt det nødvendigt at begå den ottende dødssynd – som vi alle ved består i at buhe af modstanderne til et sportsarrangement. Dertil var danskerne alt for suveræne.

Total magtdemonstration

Så fik Line Kjærsfeldt muligheden for at sikre guldet. Damesinglen bød på nok en rokade fra den danske landstræner, da det var Mia Blichfeldt, der spillede semifinalen.

Det lignede endnu en skarp beslutning da Kjærsfeldt stille og roligt, men også ganske sikkert, vandt første sæt med 21-16.

21-17 i andet sæt betød den tredje EM-titel i streg til Danmark. En aldeles suveræn finalesejr, hvor der ikke blev tabt et eneste sæt. Danskerne jublede sammen med tilskuerne, mens tyskerne havde røde numser efter en regulær badminton-røvfuld.

