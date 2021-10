Danmark taber gruppefinale mod favorit ved Uber Cup

De danske badmintonkvinder må nøjes med en andenplads i den indledende gruppe ved Uber Cup, der er VM for hold.

I gruppefinalen tirsdag aften var favoritterne fra Kina en for stor mundfuld for Danmark.

Efter tre af de fem kampe er Danmark bagud 0-3 og har derfor ikke mulighed for at vinde. Danmark er dog stadig videre til kvartfinalen med andenpladsen.

Begge nationer lod profiler sidde over til opgøret, der blot havde indflydelse på seedning til kvartfinalerne.

Danmarks normale førstesingle Mia Blichfeldt var ikke på banen, og i stedet skulle Line Christophersen åbne opgøret.

Hun startede fremragende mod He Bing Jiao, der er nummer ni på verdensranglisten, ved at vinde første sæt 23-21.

Derefter kom kineseren dog ovenpå og tog sejren med cifrene 21-13, 21-14 i andet og tredje sæt.

I den første damedouble sad Danmarks bedste double i Maiken Fruergaard/ Sara Thygesen også over. Kina var modsat repræsenteret ved verdens næstbedste damedouble, og de vandt sikkert over Amalie Magelund/Freja Ravn med 21-10, 21-14.

Dermed var det op til Line Kjærsfeldt at holde Danmark inde i opgøret. Ligesom Line Christophersen fik hun en god start på sin kamp ved at vinde første sæt 21-12 over Wang Zhi Yi.

De to fulgtes ad i anden sæt til 15-15, men seks point i træk til kineseren sendte opgøret ud i et afgørende sæt. Her var det også en tæt duel, men Wang Zhi Yi trak igen det længste strå til sidst og besejrede Line Kjærsfeldt med 21-17.

I fjerde kamp stiller Danmark op med damedoublen Alexandra Bøje/Mette Poulsen, inden Julie Dawall Jakobsen spiller den femte og sidste kamp.

De to første gruppeopgør blev til sikre sejre over Malaysia og Canada for Danmark.