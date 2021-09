Danmark taber gruppefinale til Indonesien ved badminton-VM

Danmark går videre til kvartfinalerne ved Sudirman Cup som nummer to i sin gruppe.

Det står klart, efter at de danske badmintonspillere onsdag tabte til Indonesien i den sidste gruppekamp ved VM for blandede hold.

Både Danmark og Indonesien var inden mødet sikre på at gå videre, så det var kun gruppens førsteplads, der var på spil.

Den tog Indonesien altså med en sejr på 3-2 i kampe.

Dermed skal Danmark møde nummer et fra en anden gruppe. Det er endnu uvist, hvem det bliver.

Som ventet tabte den danske herredouble. Mads Pieler Kolding og Frederik Søgaard mødte Kevin Sukamuljo og Marcus Gideon, der har ligget nummer et på verdensranglisten i næsten fire år.

Danskerne tabte i to sæt med cifrene 19-21, 15-21. Derefter udlignede Mia Blichfeldt til 1-1 i kampe med en sejr over Putri Wardani.

I herresingle var Anders Antonsen oppe imod Anthony Ginting. I alle deres tidligere møder har indoneseren vundet - senest i kvartfinalen ved sommerens OL i Tokyo. Men onsdag blev det til dansk revanche.

Antonsen tog en overraskende sikker sejr på 21-9, 21-15.

Men selv om Danmark nu var foran, var de danske sejrschancer stadig beskedne. I damedouble var Sara Thygesen og Maiken Fruergaard oppe imod OL-mestrene Greysia Polii og Apriyani Rahayu.

Det endte med en indonesisk sejr i to sæt med cifrene 21-17, 21-9.

Så var det op til Mathias Thyrri og Amalie Magelund at føre Danmark til sejr, men duoen, der normalt ikke spiller sammen, måtte i to sæt give fortabt over for Praveen Jordan og Melati Oktavianti, som er nummer fire på verdensranglisten.

Viktor Axelsen er også med på det danske landshold ved Sudirman Cup, men fik en pause onsdag.