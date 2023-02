Danmark vinder EM i badminton for blandede hold

Danmark er nykårede europamestre i badminton for blandede hold efter et stort finale-drama, hvor Frankrig blev besejret

Danmark beholder sin plads på EM-tronen i badminton i mindst to år mere.

Lørdag sikrede danskerne sig deres femte sejr i træk ved europamesterskaberne for blandede hold, da værterne fra Frankrig blev slået i finalen med 3-2 i kampe.

Det var damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen, der fik det danske guld i hus i femte og sidste kamp foran et entusiastisk hjemmepublikum i byen Aire-sur-la-Lys.

Det er anden gang i træk, at Danmark slår Frankrig i finalen ved EM for blandede hold.

Danmark lagde ellers ud med at komme bagud, da Mathias Christiansen og Amalie Magelund i to sæt tabte deres mixeddouble til Thom Gicquel og Delphine Delrue.

Derefter tydede alt på, at der ville blive udlignet til 1-1 i kampe i Viktor Axelsens single. Det gjorde der også, men danskeren var undervejs i store problemer.

Annonce:

Axelsens modstander, Christo Popov, drev gæk med verdensetteren, der tabte første sæt 15-21 og undervejs i andet sæt var så frustreret, at han smadrede sin ketsjer.

Det var på vej til at ende helt galt for Danmark, da Popov spillede sig til en matchbold ved 20-19 i andet sæt. Men Axelsen fik afværget katastrofen, og i tredje sæt blev Popov sikkert slået med 21-14.

Line Christophersen havde noget nemmere ved at vinde over Qi Xuefei, der som navnet indikerer har kinesiske rødder.

Christophersen vandt i to sæt med cifrene 21-12, 21-11 og sendte Danmark i front.

Kim Astrup og Frederik Søgaard havde mulighed for at sikre det danske guld, men sådan skulle det ikke gå.

Den danske duo tabte i to tætte sæt til Thom Gicquel og Toma Junior Popov med 19-21, 19-21.

Så skulle det hele afgøres i damedoublen, hvor Maiken Fruergaard og Sara Thygesen stod over for Delphine Delrue og Margot Lambert.

Danskerne kom skidt fra start og tabte første sæt 17-21. Med ryggen mod muren fik Fruergaard og Thygesen dog svaret tilbage ved at vinde 21-15, og så endte det altså med, at EM-guldet skulle fordeles i et tredje og afgørende sæt.

Her begyndte det tidligt at lugte af dansk guld. Ved sideskiftet stod der 11-3, og den store føring var ikke i nærheden af at blive sat over styr. Fruergaard og Thygesen vandt tredje sæt med 21-14.