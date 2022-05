Danmarks badmintonkvinder åbner Uber Cup med lille finale

Der bliver ikke tid til at spille sig roligt i gang for de danske badmintonkvinder ved det forestående Uber Cup, hold-VM for damer, når det søndag går løs i Bangkok.

Danmark møder i åbningskampen Malaysia, som på forhånd ligner modstanderen, danskerne skal kæmpe om andenpladsen i gruppen med.

Hjemmeholdet Thailand ligner gruppens klart stærkeste hold, og da det er nummer et og to i gruppen, som avancerer til kvartfinalerne, er en åbningssejr afgørende for Danmark.

En af Danmarks erfarne spillere, doublespecialisten Sara Thygesen, erkender også, at mødet med Malaysia er afgørende for drømmen om en kvartfinaleplads.

- Det er den. Vi jagter alle de chancer, vi får, også mod Thailand, hvor vi også har nogle muligheder. Men jo, på papiret er det Malaysia, vi er i direkte duel med. Det bliver fra 0-0 første dag, så det er lige på og hårdt, siger hun.

- Det bliver en spændende og lige kamp, som forhåbentlig falder ud til vores fordel.

Gruppens sidste hold, Egypten, må antages at blive prygelknabe i det stærke selskab.

Danmark har ingen top-10 damespillere i hverken single eller double for tiden. Derfor har man ikke som herrerne i Thomas Cup på papiret oplagte sejre, som Viktor Axelsen og Anders Antonsen er på Thomas Cup-mandskabet.

Til gengæld mener Sara Thygesen, at bredden på det danske Uber Cup-hold er stor. Derfor kan man mønstre fem kampe, hvor der som minimum er mulighed for at presse modstanderen i alle kampe.

- Vi har fire rimeligt gode damesingler, som nogle gange kan slå hinanden på kryds og tværs. På den led har vi også en ret bred damesinglegruppe med, ligesom vi har et bredt hold i damedouble, vurderer hun.

Sara Thygesen er med sine 31 år holdets ældste og en af de erfarne, som skal bære noget af presset på sine skuldre.

Eftersom det seneste Uber Cup var tilbage i oktober sidste år grundet coronaudsættelse, så har samtlige spillere på holdet faktisk prøvet kræfter med hold-VM før.

Ved den lejlighed nåede Danmark til kvartfinalerne - blandt andet ved at slå netop Malaysia i gruppespillet.

Derfor mener Thygesen også, at der er grund til optimisme på holdet.

- Vi er godt sammensat som hold, og vi har det godt med hinanden. Det gør også en forskel, hvis man er ung eller ny, når man er med. Men nu har flere også prøvet det før, så de ved godt, hvad det er, siger hun.

Danmarks gruppekampe spilles søndag, mandag og tirsdag. Der er kvartfinaler 12. maj, semifinaler 13. maj og finale 14. maj.