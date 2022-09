Dansk badminton har et kæmpe problem

Viktor Axelsens fravær er et overordentligt stort problem for dansk badminton, hvilket kunne ses helt tydeligt ved det netop overståede VM, mener forsker og tidligere landstræner

Det kan virke paradoksalt at tale om krisetider i dansk badminton, når man stadig soler sig i Viktor Axelsens VM-guldmedalje.

Men havde det ikke været for Axelsen, havde verdensmesterskaberne i Tokyo været en regulær fiasko.

En 1/8-finale til en damedouble og en 1/8-finale til en herredouble, hvor de begge fik læsterlige prygl, var det bedste, Danmark kunne præstere.

Det har fået den tidligere landstræner Kenneth Larsen på banen. Ironisk nok er det netop Viktor Axelsens flytning til Dubai for et år siden, der er medvirkende til, at det ikke går videre godt for dansk badminton, mener han.

- Det handler om, at der er et træningsfællesskab, hvor spillerne træner med hinanden og spejler sig i hinanden, siger han med henvisning til Badminton Danmarks forbundstræning i Brøndby, hvor landets bedste spillere dagligt arbejder for at blive bedre.

Annonce:

Niveauet vil blive lavere

Modsat andre sportsgrene er det en fast forankret model, hvor 25-30 spillere – udpeget af forbundet – dagligt træner i de to singler og tre doubler.

- Det er en af de vigtigste læringsprocesser, at man iagttager hinanden, ser opad og lader sig inspirere af andre, der er bedre. Det siger sig selv, at når de bedste forsvinder, vil niveauet hos de andre blive lavere, siger Kenneth Larsen.

Snakken falder hurtigt på Danmarks næstbedste herresingle, Anders Antonsen, der nu også har luftet tanker om at rejse udenlands, hvilket har fået sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom, til at råbe vagt i gevær.

- Vi anerkender, at i og med at vi har at gøre med en sparringssport, så er vores model bygget op på, at de gode spillere træner med de unge, der er på vej frem. Det er centralt i vores model. Hvis de gode ikke er der i samme grad som tidligere, så er det logik, at vi har en udfordring med vores træningsmiljø, siger han til Ritzaus Bureau.

Annonce:

Må blive tilbage

Kenneth Larsen, der selv var landstræner i tre år omkring årtusindeskiftet, uddyber:

- Som gruppe føler man sig eksklusiv og unik. Er man i en gruppe, der er stærk og har succes, og det har man med de to, så udvikler man et højere selvværd. Man bliver stærkere og mere motiveret. Gladere. Og dermed præsterer man også bedre.

- De ændrer præmissen ved at flytte. Fra fællesskab til individ. Og det medfører et problem for fællesskabet. Imens må de andre spillere blive tilbage, for de har ikke de økonomiske muskler til at gøre det.

- Det har været en medvirkende faktor til, at niveauet er faldet. Selvfølgelig er der mange faktorer, der spiller ind ved VM: Held/uheld, lodtrækning og så videre. Men der har været en generel tendens under VM, og jeg er temmelig sikker på, at miljøet er forandret, siger han.

Annonce:

- Hvis Anders også rejser, vil de øvrige få sværere ved at præstere, kommer det.

Spillerne skal ikke være fristet

Han er sikker på, at det har indvirkning på alle fem kategorier..

- Selvfølgelig har det en betydning på tværs. Faktorer som målrettethed, seriøsitet, mental styrke. Det er alle almindelige kompetencer, som Viktor har, og som andre vil iagttage og sige: ’Bare jeg var lige så sej’.

Kenneth Larsen understreger, at hans udtalelser ikke skal ses som et angreb på hverken Viktor Axelsen eller Anders Antonsen. Privatfoto

Kenneth Larsen understreger, at der ikke er tale om et angreb på Viktor Axelsen og Anders Antonsen.

- De har lov til at gøre, hvad de vil. Det giver god mening med de valg, de træffer, og jeg havde nok valgt at gøre det samme selv, siger han.

- Men det er et kæmpe problem for Badminton Danmark, at de gør det. Forbundet skal konstruktivt vurdere nye løsninger og udvikle trænings-setuppet, så spillerne måske ikke er så fristet til at flytte.

Annonce:

Han peger på, at forbundet med fordel kan se på, hvad det er for værktøjer, Viktor Axelsen gør brug af i Dubai.

- For det ser ud til, at han har udviklet sig. Det vil være dumt ikke at kigge på, hvad han gør. Selvfølgelig skal man det. Han er den eneste, der præsterer på så højt niveau, siger Kenneth Larsen.

Kenneth Larsen er medlem af Team Danmarks bestyrelse og har tidligere været Eliteansvarlig i Badminton Danmark. Han har desuden en Ph.D. i Social Philosophy and Social Psychology.

Han understreger, at hans udtalelser og tanker er som forsker og for egen regning – og ikke skal kædes sammen med hans virke i Team Danmarks bestyrelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?