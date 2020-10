Dansk badminton-overraskelse slår sig videre i Odense

Den danske badmintonduo Joel Eipe og Rasmus Kjær er klar til semifinalen i herredouble ved Denmark Open.

Selv om turneringen er ramt af mange afbud, så var det alligevel de færreste, der havde forudset, at de to danskere skulle nå så langt.

Fredag slog de franskmændene Fabien Delrue og William Villeger med 21-18, 21-18.

- Det var ikke, hvad vi havde forventet i starten af turneringen. Alt, hvad der kommer nu, er en gave, siger Joel Eipe til TV2 Sport.

Torsdag eliminerede Eipe og Kjær landsmændene Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, hvilket var en stor overraskelse.

Fredag fortsatte de to danskere det gode spil, da de slog Delrue og Villeger i en duel, der på papiret var mere overkommelig.

Begge sæt var tætte, men i sidste ende havde Eipe og Kjær lidt mere kvalitet og hev sættene hjem.

Rasmus Kjær forklarer dog, at det er en uvant fornemmelse at spille så store kampe.

- Jeg har ikke et stort arsenal af kampe, der vises på tv, så det er trial-and-error. Jeg følte ikke, at jeg var overtændt - måske lidt, men jeg vil hellere ligge for højt end for lavt, siger han.

I semifinalen skal Eipe og Kjær op mod englænderne Marcus Ellis og Chris Langridge eller Christo Popov og Toma Popov fra Frankrig.

I en anden kamp i herredouble tabte Jeppe Bay og Lasse Mølhede i tre sæt til russerne Vladimir Ivanov og Ivan Sozonov. De to danskere var tæt på at skabe en overraskelse, men tabte 21-15, 13-21, 19-21.