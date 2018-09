Dansk badmintondouble slået i kæmpe drama

Badmintondoublen Christinna Pedersen og Mathias Christiansen er færdig ved China Open efter et sjældent drama.

Torsdagens kvartfinale mod de andenseedede kinesere Wang Yilyu og Huang Dongping blev en nervepirrende affære, der først blev afgjort på den 12. matchbold i tredje og afgørende sæt.

Den danske duo tabte 22-24, 21-13 og 26-28 til de to kinesere.

Kampen var særdeles jævnbyrdig, men alt tydede på, at Yilyu og Dongping til sidst havde knækket de danskere modstandere, da kineserne bragte sig foran 20-15 i tredje sæt.

Christinna Pedersen og Mathias Christiansen overlevede fem matchbolde i træk og kæmpede sig på 20-20 i et imponerende comeback.

Kineserne kom foran 21-20 og tilspillede sig en ny mulighed for at afgøre kampen, men heller ikke den sjette matchbold fik de udnyttet, da der blev servet i nettet.

I stedet tilkæmpede Pedersen og Christiansen sig to chancer for at booke en plads i semifinalen med føringer på 22-21 og 23-22, men begge bolde blev vundet af kineserne.

Nervøsiteten var tydelig hos begge par, og kineserne missede yderligere tre matchbolde, før det til sidst lykkedes Yilyu Wang at smashe bolden i gulvet til 28-26.

Med nederlaget til Christinna Pedersen og Mathias Christiansen er herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen det eneste tilbageværende islæt i China Open, den danske duo spiller semifinale lørdag.

Tidligere på fredagen blev damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen ekspederet ud ad turneringen.

