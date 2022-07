Dansk badmintonpar misser finale i Malaysia

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje misser finalen ved badmintonturneringen Malaysia Open.

Det useedede danske par taber semifinalen i Kuala Lumpur med 18-21, 8-21 til et kinesisk par, som er andenseedet i turneringen.

I første sæt var det helt lige til stillingen 12-12, men herefter haltede det danske par efter. I andet sæt var danskerne med til 3-3, men så stak kineserne af og vandt syv point i træk. Dermed var fundamentet til sejren sikret.

Senere lørdag skal Viktor Axelsen i aktion i semifinalen. Den danske verdensetter møder indoneseren Jonatan Christie, som er nummer otte i verden.

Axelsen er efter nederlaget til Mathias Christiansen og Alexandra Bøje eneste tilbageværende danske islæt i turneringen.

Malaysia Open rangerer som en Super 750-turnering. Altså lige under Indonesia Open, som Viktor Axelsen vandt for små to uger siden.

