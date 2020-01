Dansk damedouble nærmer sig kæmpe resultat i Indonesien

Dansk damedouble har haft det svært, siden superduoen med Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl stoppede karrieren på topplan, men ved Indonesia Masters viser arvtagerne lovende takter.

Først chokerede Maiken Fruergaard og Sara Thygesen ved i anden runde at slå det andenseedede japanske par, og fredag nedlagde de to danskere et par fra Thailand i kvartfinalen.

Med cifrene 21-15, 22-20 vandt Fruergaard og Thygesen over Thailands Puttita Supajirakul og Sapsiree Taerattanachai.

Indonesia Masters rangerer på World Tourens niveau 4, som er niveauet lige under eksempelvis Denmark Open og Malaysia Open.

I semifinalen venter enten det fjerdeseedede par fra Japan eller det sjetteseedede par fra Sydkorea.

De useedede danskere, som er nummer 30 på verdensranglisten, har ikke tidligere lavet så store resultater på den helt store scene, men det er de godt i gang med at lave om på.

Fredagens thailandske modstandere ligger nummer 19 på verdensranglisten, men de kunne ikke få stækket de velspillende danskere.

Midtvejs i første sæt rykkede Fruergaard og Thygesen fra og hjemtog det indledende sæt overbevisende.

I andet sæt var danskerne langt væk ved 8-15, men en flot stime skaffede kontakt ved 17-17. Det blev til to misbrugte matchbolde, inden sejren kom i hus.

