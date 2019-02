Dansk finale-duel afgjort

Badmintonspilleren Viktor Axelsen trak sig sejrrigt ud af den rent danske finale i turneringen Spain Masters. Og på meget suveræn vis.

Landsmanden Anders Antonsen var et skridt efter den danske topspiller, som på 48 minutter vandt kampen 21-14, 21-11.

Med sejren udlignede Axelsen samtidig til 2-2 i de indbyrdes opgør mellem danskerne.

Førsteseedede Viktor Axelsen viste fra start, hvorfor han var seedet to pladser bedre end Anders Antonsen.

Axelsen dominerede og havde især styr på de lange dueller. Modsat skulle Antonsen virkelig arbejde hårdt for hvert eneste point.

Fynboen bragte sig hurtigt på 14-5, og selv om Antonsen kom bedre med, var det Axelsen, der var i kontrol.

Efter 22 minutters spil vandt Axelsen sættet på første sætbold i en duel ved nettet.

De to spillere skiftedes til at tage føringen i andet sæt, indtil Axelsen kom foran 9-6. Men med to hurtige point holdt Antonsen liv i håbet om et comeback.

I hvert fald kortvarigt. Det var nemlig det sidste, Antonsen så til Axelsen, som vandt otte dueller på stribe og trak afgørende fra på vej mod sin suveræne sejr.

Antonsen fik stoppet blødningen, men da var stillingen 10-19. En servefejl bragte Axelsen på 20-10, og på sin anden sætbold hev Axelsen knusende sikkert sejren i land.

