Dansk finale-nedtur

Danmarks bedste herredouble, Anders Skaarup og Kim Astrup, missede den samlede sejr i Denmark Open.

I søndagens finale i Odense måtte den danske duo se sig besejret af japanerne Takuro Hoki og Yugo Kobayashi, der vandt 21-18, 21-12.

Skaarup og Astrup, der før mødet havde slået modstanderne i tre ud af fire kampe, fik en besværlig start og tabte de første fire dueller, inden de kom i gang.

Sættet udviklede sig til en jævnbyrdig affære frem mod 16-16, men japanerne var bedst på de afgørende bolde og nappede første sæt.

Hoki og Kobayashi var også ovenpå i indledningen på andet sæt. Selv om danskerne fik reduceret til 5-6, så trak de stærkt spillende japanere igen fra og bragte sig foran 13-5, og det begyndte at ligne en afgørelse.

Selv om Skaarup og Astrup kom lidt bedre med, så var afstanden for stor til at bringe spænding ind i finalen. Det lykkedes blot de to danske finale-deltagere at få pyntet lidt på resultatet.

Senere på søndagen skal Viktor Axelsen i aktion i finalen i herresingle. Den danske OL-guldvinder står over for japaneren Kento Momota.