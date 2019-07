Dansk forløsning: Stjernefrø i karrierens største finale

Anders Antonsen skal spille om sejren i Indonesia Open.

Lørdag avancerede den aarhusianske badmintonkomet til finalen i turneringen, der er en af årets største, da han i semifinalen slog Wong Wing Ki Vincent fra Hongkong.

Antonsen vandt overbevisende i to sæt med cifrene 21-17, 21-10.

I finalen søndag venter fjerdeseedede Chou Tien Chen fra Taiwan. Her skal Anders Antonsen forsøge at bryde en skidt statistik. Danskeren har således ikke formået at slå taiwaneren, de fire gange de har mødt hinanden.

Det er første gang i 22-årige Antonsens karriere, at han spiller sig i finalen i en Super 1000-turnering, som er det højeste niveau på World Touren. Kun All England og China Open rangerer lige så højt, mens sæsonfinalen er den eneste turnering, der rangerer højere.

Første sæt lørdag startede tæt. Antonsen kom foran 2-0 og 3-1, men efter en god periode fra Wong Wing Ki Vincent, der var med i turneringen på et afbud, kom hongkongeren foran 5-3.

Men Antonsen tog teten igen med aggressivt spil og kom foran 12-8, inden Ki Vincent fik udlignet til 12-12. Det var dog sidste gang, der var lighed på pointtavlen i første sæt. Antonsen trak igen fra og tog sættet.

Danskeren startede andet sæt med at komme bagud 0-3, men der var ikke meget panik at spore hos Antonsen, der virkede til at være i kontrol. 0-3 blev hurtigt vendt til 8-4, og så kunne han så småt øjne finalebilletten.

Ki Vincent kom inden for tre point ved 5-8 og 7-10, men tættere blev det ikke, og så blev danskeren klar til sin hidtil største finale.

Det er tredje gang i både 2019 og i karrieren, at Anders Antonsen skal spille en World Tour-finale.

I januar vandt han over verdensetter Kento Momota i Super 500-turneringen Indonesia Masters, mens det i februar endte med et nederlag til Viktor Axelsen i Super 300-turneringen Spain Masters.

Jan Ø. Jørgensen har som den eneste dansker vundet Indonesia Open i herresingle. Det skete i 2014.

