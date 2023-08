Dansk kærestepar i vild jubelrus: - Det giver pludselig mening

Det dampede ud af porerne på dem.

Lettelsen, glæden, euforien.

For Mathias Christiansen og Alexandra Bøje er klar til kvartfinalen ved VM i badminton.

Det var der ikke såååå mange, der havde forudset, da de så lodtrækningen.

For 1/8-finalen gik over de tredjeseedede kinesere Feng og Huang. En ubehagelig størrelse at spille mod.

Men det danske par gjorde det.

- Det er absolut fantastisk at vinde sådan en kamp. Det var sjovt at vinde tirsdag, og i dag...det var absolut fantastisk, kom det fra en meget glad Alexandra Bøje.

Mange følelser i spil

- Vi er virkelig, virkelig glade. Og ja, vi er bare overvældede af adrenalin og følelser, kom det.

Ideen var at trykke kineserne med alt, hvad Bøje og Christiansen havde.

Det lykkedes.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

- VM på hjemmebane er noget, vi har set frem til, siden vi fik at vide, det skulle holdes her. Så ja, der er bare mange følelser i spil. Alle de træningstimer, der er lagt i det. Alt det arbejde. Det giver pludselig mening, sagde Bøje.

Der var tale om en forrygende præstation. Det vidste det danske par også udmærket.

- Det er selvfølgelig ekstraordinært at spille så godt på hjemmebane under de omstændigheder og mod så svære modstandere. Et af de bedste par i verden. Jeg synes, vi løste forholdene rigtig godt. Nærmest til punkt og prikke, sagde Mathias Christiansen.

- På den måde kan man sige, vi leverede en pragtpræstation, kom det ydmygt.

Mathias Christiansen havde flere dueller, hvor han strøg til nettet og afgjorde duellerne derfra. Det blev fulgt op af stålsatte blikke mod kineserne. Ingen knyttede næver eller udråb. Bare et blik, der ikke var til at tage fejl af.

- Det er en del af det, kom det med et grin.

- Jeg synes egentlig, at vi alle sammen opførte os ret fint. Men det er klart, at når man gør noget godt og eksekverer på nogle af de gode ting, så kigger man lige over. Og prøver at se, om man har skabt lidt usikkerhed. Det kunne vi heldigvis, sagde han.

- Det kommer lidt af sig selv, synes jeg. Publikum er så meget med. Vi prøver egentlig, især mig, ikke at overgøre det, for jeg kunne godt lade mig rive endnu mere med. Så jeg synes, vi brugte publikum på en god måde, og jeg tror, at publikum er med til at gøre dem usikre på dem selv, sagde Mathias.

Fredag venter en ny, hård nyser i skikkelse af et nyt sæt kinesere; de ottendeseedede Jiang Zhenbang og Wei Yaxin.