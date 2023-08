Dansk magtdemonstration ved VM

Verdensmesterskabet i badminton havde været i gang i næsten tre hele dage, før den danske herredouble Anders Skaarup/Kim Astrup trådte ind i turneringen onsdag aften.

Et døgn senere havde de ikke alene vundet to kampe, de havde også kvalificeret sig til kvartfinalen og vundet hele Royal Arena.

For det danske par har bombet sig ind i turneringen med først sejr over et skotsk par (som de var favoritter til) og senest de syvendeseedede malaysiere, Ong og Teo.

Skaarup og Astrup vandt opgøret 21-15, 21-10.

Og som det var tilfældet onsdag aften, stod det ud af porerne på begge danskere, hvor fedt det er for dem at spille VM på hjemmebane. Som om de nærmest har hoppet og danset af begejstring over at skulle i aktion.

De er vitterlig kommet med alt, hvad de har.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

VM-bronzevinderne fra 2021 var på 10-6 men tabte derpå fire dueller i træk. Det lykkedes dog at komme foran ved opholdet, og efterfølgende fik de fat igen. Med råstyrke, hurtighed og en god defensiv. Det hele syntes at hænge sammen.

De kom på 14-10 og 18-12, inden de tilspillede sig hele syv sætbolde ved 20-13. De første blev misbrugt, men sættet var til sidst deres.

Og så måtte man formode, at Teo og Ong kom buldrende efter sideskiftet.

Det skete ikke rigtigt. Dertil var danskerne for godt spillende. Og da de tog syv point i træk fra 11-9 til 18-9, var kampen reelt afgjort, og malaysierne havde ikke mere i tanken.

I kvartfinalen møder danskerne nu de andenseedede indere Shetty og Rankireddy.

